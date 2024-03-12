Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС: что это значит

Европейская Комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз. Теперь это предложение должен рассмотреть Совет ЕС.

О том, что наше государство на шаг ближе к старту переговоров, сообщил 12 марта в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль. Отметим, что предложение переговорных рамок согласовали также для Молдовы.

"Этот шаг – свидетельство достижений Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС. Приоритет нашего правительства – сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее", – заверил Шмыгаль.

Добавим: только после согласования переговорной рамки и проведения межправительственной конференции могут начаться официальные переговоры с Киевом о членстве в ЕС.

Ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен предполагала, что рамочные условия для Украины будут готовы не раньше европейских выборов. Подготовка якобы может завершиться в начале лета.

Как писал OBOZ.UA, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что наша страна провела необходимые реформы, необходимые для следующих шагов в процессе вступления в ЕС. Были приняты законы, связанные, в частности, с верховенством права, противодействием влиянию олигархов и борьбой с коррупцией.

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