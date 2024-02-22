Популяризатор 'русского мира' в Италии и не только: что известно про Амедео Авондета, который первым написал об убийстве российского пилота Кузьминова

Первым об убийстве российского летчика Максима Кузьминова в Испании написало пророссийское издание Il Corrispondente. Экс-военнослужащего РФ, который пошел на сотрудничество с Украиной, там окрестили "предателем, который прожил недолго". Автором этой статьи, скорее всего, является Амедео Авондет – он известен своими пророссийскими взглядами, поездками в Москву и поддержкой вторжения России в Украину.

Подробный анализ первых обратных ссылок Il Corrispondente обнаружил ссылку на Telegram-канал "italia _ unita _ avondet" и заброшенный аккаунт в Instagram, имеющий тот же логотип, что и газета. "Он может быть напрямую связан с Авондетом, семантикой и тоном, который используется в статьях, что стало очевидным признаком того, что автором является Амедео Авондет", – отмечает эксперт по киберпропаганде Алекс Орловски.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины также пишут, что издание Il Corrispondente связано с гражданином Италии Амедео Авондетом.

OBOZ.UA поинтересовался тем, кто такой Амедео Авондет и почему его словам доверяют топовые пропагандистские СМИ РФ.

Итак, Амедео Авондет – это 23-летний итальянский пророссийский политик, лидер партии "Единая Италия", журналист и активист. Он дал ряд интервью российским пропагандистам, а также посетил посольство РФ в Италии, где общался с работниками ведомства.

В итальянском городе Турин, где Авондет учится в университете, весной 2022 года он организовал пророссийское мероприятие "Правда для Донбасса", чем и привлек внимание росСМИ. После этого он был организатором и участником ряда митингов, где призывал собравшихся обращаться к органам власти Италии с требованиями не оказывать помощь Украины. Он утверждал, что нужно поддерживать Россию и блокировать введение против агрессора санкций.

Во время своих выступлений итальянец распространял заведомо ложную информацию о ходе войны РФ против Украины. Целью "СВО", по его убеждению, является освобождение населения Украины от "нацистов" у власти.

Амедео Авондет также писал для сайта RNN.World, который команда Meta и другие европейские институции обвиняли в распространении фейковых новостей и отрицании зверств, совершенных россиянами в Украине. В своих соцсетях он регулярно публикует посты на русском языке.

В декабре 2022 года Авондет посетил Москву, где встречался с депутатами и руководителями Госдумы РФ и получил от них официальную благодарность. Также итальянец пользуется поддержкой путинской партии "Единая Россия".

А летом 2023 года Авондет незаконно посещал оккупированные территории Украины, где работал "специальным корреспондентом российской штурмовой бригады "Волки". Во время поездок он носил военную форму РФ с "Z".

С июля 2023 года Авондет находится в базе Миротворца за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, пропаганда российского нацизма и фашизма и информационную поддержку открытого нападения России на Украину.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Испании 13 февраля был убит российский летчик Максим Кузьминов, который пошел на сотрудничество с Силами обороны Украины и в августе 2023 года угнал свой вертолет на территорию Харьковщины. Бывшего военнослужащего РФ киллеры убили 12 выстрелами, а затем переехали машиной.

– В ГУР подтвердили смерть российского пилота, перегнавшего военный вертолет ВСУ, а в разведке РФ цинично прокомментировали его убийство, отметив, что для России Кузьминов давно считался "моральным трупом".

– Как пишет NYT, россиянина призывали не покидать Украину, однако Кузьминов проигнорировал все предупреждения. Об этом говорил и секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что в нашей стране тот был бы защищен.

– Испанские СМИ позже писали, что российского пилота Максима Кузьминова убила "группа профессионалов". Они не исключают, что к убийству могут быть причастны спецслужбы страны-агрессора России.

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