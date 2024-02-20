В разведке РФ цинично прокомментировали смерть в Испании своего пилота Кузьминова: Песков устроил 'цирк' с ответом

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отреагировал на убийство пилота Максима Кузьминова, который в августе 2023 года перегнал вертолет и доставил его в Украину. По словам Нарышкина, Кузьминов для страны-террориста России давно считался "моральным трупом".

В то же врем в Кремле заявили, что ничего не знают об убийстве российского пилота. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В комментарии кремлевским пропагандистам Нарышкин заявил, что в РФ о покойнике принято говорить хорошо или ничего. Также директор СВР назвал убитого в Испании пилота "моральным трупом" и пожаловался, что Кузьминов угнал вертолет.

"Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", – сказал Нарышкин.

В свою очередь путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выдал, что Кремль якобы не располагает информацией об убийстве Кузьминова. При этом он назвал пилота "перебежчиком".

"Кремль не располагает информацией о смерти перебежчика Кузьминова в Испании, это не вопрос кремлевской повестки", – заявил Песков.

Граждане страны-террориста РФ скептически отнеслись к ответу Пескова и добавили, что все отрицания Кремля фактически являются официальным признанием вины.

Кроме того, россиян разозлило, что пресс-секретарь кремлевского диктатора никогда ничего не знает и никакой информацией не располагает. В РФ заявили, что пользы от Пескова нет и назвали его бездельником.

Также граждане РФ выдали, что Нарышкин тоже из Кремля, ведь его на должность назначил диктатор. Однако он в отличие от Пескова знал об убийстве Кузьминова.

Напомним, в Испании убили российского летчика Максима Кузьминова, который пошел на сотрудничество с Силами обороны Украины и в августе 2023 года перегнал свой вертолет на территорию Харьковщины. Заявляется, что бывшего военнослужащего РФ киллеры убили 12 выстрелами, а затем переехали своей машиной.

Позже представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Испании действительно нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова. Также в украинской разведке отметили, что пилот выехал в Испанию по собственному желанию.

Как сообщал OBOZ.UA, операцию "Синица" организовало ГУР Минобороны Украины. Пилот Максим Кузьминов во время одного из полетов своего Ми-8 приземлился в Харьковской области. Два других члена экипажа не знали о происходящем и были ликвидированы. В ГУР рассказали, что работа над операцией продолжалась в течение шести месяцев. Разведчики получили российский вертолет, а также детали к истребителям Су-27, Су-30СМ, которые он перевозил.

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