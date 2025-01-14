Помощник Путина заявил, что Молдова может перестать существовать: официальный Кишинев ответил

В Москве пригрозили, что Молдова либо станет частью другого государства, либо прекратит существование из-за своей "антироссийской" политики. В Кишиневе осудили такие претензии Кремля, назвав их недопустимым вмешательством во внутренние дела страны, направленным на дестабилизацию региона.

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Угрозы суверенному государству озвучил Николай Патрушев, помощник кремлевского диктатора Владимира Путина. В интервью одному из популярных пропагандистских изданий он сказал:

"Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдова либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование".

Патрушев обвинил власти Молдовы в ответственности за энергетический кризис и призвал "не обманывать ни себя, ни свой народ", а "признать свои ошибки и начать исправлять ситуацию".

Молдавское министерство иностранных дел подчеркнуло: "Подобные высказывания являются недопустимым вмешательством во внутренние дела нашей страны".

"Молдова – суверенное государство, твердо следующее по пути демократии и европейской интеграции, согласно воле своих граждан", – подчеркнули в ведомстве.

Как писал OBOZ.UA:

– В Приднестровье после прекращения транзита российского газа через Украину остановили работу все промышленные предприятия, кроме продовольственных.

– 1 января голубое топливо перестали подавать в многоквартирные дома. С 3 января там действуют жесткие графики веерных отключений света из-за нехватки энергоресурсов. Продолжается режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

– Несмотря на это, сепаратистские власти оккупированной территории отказались от европейской помощи и закупок газа на открытых рынках.

– 14 января президент Молдовы Майя Санду заявила, что энергетический кризис в Приднестровье спровоцирован Российской Федерацией.

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