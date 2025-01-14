Кишинев здесь ни при чем: Санду обвинила Москву в провоцировании энергетического кризиса в Приднестровье

Энергетический кризис в Приднестровье спровоцирован не Молдовой, а Россией. На сегодняшний день Кишинев не препятствует поставкам российского газа на "Левый берег".

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Об этом 14 января заявила президент Молдовы Майя Санду. Заявление было сделано по результатам заседания Высшего совета безопасности, который Санду созвала, чтобы обсудить ситуацию в энергетике.

Ранее Россия обвинила власти Кишинева в "преднамеренном игнорировании проблем в отношениях с "Газпромом", что якобы является "основной причиной текущей кризисной ситуации в приднестровском регионе".

"Этот кризис спровоцировал "Газпром", который нарушает свои контрактные обязательства", – в свою очередь заявила г-жа Санду и подчеркнула, что Кишинев не препятствует поставкам российского газа в самопровозглашенную республику.

Молдовская президент также отметила, что Кишинев еще с ноября предлагал оказать Тирасполю гуманитарную помощь, но местная "администрация" предложение отвергла. Правда, по словам г-жи Санду, это также была позиция Москвы.

"Это отказ не Тирасполя, а Кремля. Тирасполь не решает, может ли он принять эту помощь или нет. Совершенно очевидно, что за этим иррациональным отказом стоит именно Кремль", – подчеркнула г-жа Санду.

Как уверена президент Молдовы Россия использует энергоресурсы для дестабилизации ситуации в Молдове.

"Это не энергетический кризис. Есть альтернативные маршруты, по которым может поступать газ, как это произошло с другими странами, которые также получали российский газ через Украину. Некоторые и сейчас получают тот же газ от "Газпрома" по таким маршрутам. "Газпром", а точнее Кремль не захотел выполнять свои контрактные обязательства (по Приднестровью) с единственной целью – вызвать недовольство на Левом и Правом берегах и использовать энергоресурс как элемент дестабилизации", – объяснила госпожа Санду.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина до сих пор поставляет газ и электроэнергию в Молдову Более того, мы имеем возможность обеспечить энергоресурсами и Приднестровье В то же время пророссийские власти региона против этого и желают, чтобы Россия продолжала поставлять газ безвозмездно.

Хотя даже покупая газ по рыночной цене, они могли бы зарабатывать на экспорте электричества в Молдову, как это делали раньше с бесплатным газом. Об этом нам подробно рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В Молдове же продолжает действовать объявленный режим чрезвычайной ситуации в энергетике 31 декабря в министерстве энергетики сообщили, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии Молдова импортирует из соседней Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ

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