'Должны уважать воздушное пространство других стран': в Госдепе США отреагировали на инцидент с белорусскими вертолетами в Польше

В Государственном департаменте США отреагировали на инцидент с нарушением воздушного пространства Польши военными вертолетами Беларуси. В американском ведомстве отметили, что к безопасности НАТО, частью которого является Польша, относятся очень серьезно.

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Так в среду, 2 августа, спикер Госдепа Мэттю Миллер прокомментировал позицию США по поводу инцидента. Его слова процитировало агенство "Укринформ".

Он заявил, что Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с польской властью, а также отслеживают ситуацию в Беларуси.

Вашингтон, как сказал Миллер, ожидает, что все государства будут "уважать суверенное воздушное пространство других стран".

"Мы видели, что правительство Польши сделало заявление по этому поводу. Мы ожидаем, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран. И мы будем продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО", – подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли США реализовать свои заявления по защите территории НАТО в подобных случаях, Миллер сказал, что не будет опережать официальные заявления.

Напомним, что 1 августа два вертолета Беларуси, которые проводили учения вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши в районе села Беловежа. Они двигались на очень низкой высоте, что затрудняло их обнаружение радарными системами. Однако их удалось запечатлеть местным жителям, которые делились соответствующими кадрами в сети.

В Минске опровергли информацию о нарушениях воздушного пространства Польши и обвинили Варшаву в том, что такие заявления делаются с целью оправдать увеличение вооруженных сил и ресурсов у белорусской границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО пристально следят за ситуацией на так называемом Сувалкском коридоре, где пролетели военные вертолеты Беларуси. Инцидент вызвал обеспокоенность членов Альянса.

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