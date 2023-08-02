'Совершается наблюдение': в НАТО отреагировали на нарушение польской границы белорусскими вертолетами

Североатлантический альянс пристально следит за ситуацией на так называемом Сувалкском коридоре, представляющий собой границу Литвы и Польши, где накануне пролетели военные вертолеты Беларуси. Это произошло в рамках учений Воздушных сил республики, и вызвало обеспокоенность членов НАТО.

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Об этом сообщило польское телевидение, ссылаясь на информацию в штаб-квартире НАТО, После инцидента глава польского министерства обороны Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

"Наши коллеги из НАТО были проинформированы об инциденте. Временный поверенный в делах белорусского посольства был немедленно вызван в МИД в Варшаве, руководство оборонного альянса продолжает следить за ситуацией на Сувалкском коридоре", – подчеркнул чиновник.

Напомним, что 1 августа два вертолета Беларуси, которые проводили учения вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Они пересекли границу в районе польского села Беловежа. Вертолеты РБ двигались на очень низкой высоте, что затрудняло их обнаружение радарными системами. Однако их удалось запечатлеть местным жителям, которые делились соответствующими кадрами в сети.

В Минске же опровергли информацию о нарушениях воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. Вместо этого оно обвинило Варшаву в том, что такие заявления делаются с целью оправдать увеличение вооруженных сил и ресурсов у белорусской границы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пропагандисты с телеканала "Россия-1" нередко рассуждают о гипотетических успехах на фронте со странами НАТО. На этот раз депутат Госдумы Картаполов оценил перспективу захвата контроля над Сувалкским коридором, который соединяет границы Литвы и Польши.

Однако украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что подобные рассуждения не имеют под собой никакой почвы для воплощения в реальность.

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