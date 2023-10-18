В результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины, – посол Бродский

В Израиле погибли 23 гражданина Украины в результате нападения террористов ХАМАС, начавшегося 7 октября. Соответствующие данные в среду, 18 октября, подтвердили представители Иерусалима.

Об увеличении количества жертв сообщил на своей странице в Twitter посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Он ссылается на обновленный отчет израильской стороны.

"23 гражданина Украины были убиты боевиками ХАМАС в результате нападения на Израиль. Это второе после США количество иностранцев, погибших в результате нападения", – заявил дипломат.

По информации на 15 октября, среди жертв нападения ХАМАС на Израиль были граждане как минимум 43 стран. Тогда сообщалось, что погибли 13 украинцев. На тот момент еще семь наших граждан числились как пропавшие без вести.

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Как ранее писал OBOZ.UA:

– 18 октября в Тель-Авив (Израиль) прибыл президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Перед этим в Израиль прилетел глава Центрального командования США Майкл Эрик Курилла.

– СМИ назвали поездку Байдена в Тель-Авив визитом солидарности. Американский государственный секретарь Энтони Блинкен ранее анонсировал: глава США хочет услышать от израильского руководства, как оно будет проводить свои операции в секторе Газа, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения.

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