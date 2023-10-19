ЦАХАЛ нанес удары по объектам Хезболлы в Ливане, Сунак прибыл с визитом в Израиль. Главное

Утром 7 октября террористическая организация ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по Израилю, а тысячи боевиков проникли в приграничные районы и стали расстреливать мирных жителей. После этого Армия обороны Израиля объявила, что собирается навсегда покончить с ХАМАС и начала массированные бомбардировки сектора Газа.

Международное сообщество поддержало Израиль, но в то же время раскритиковало страну за гуманитарную блокаду Газы. OBOZ.UA собрал ключевые факты к концу второй недели палестино-израильского конфликта.

Ряд арабских стран, в том числе Ливан, выразил поддержку Палестине и даже фактически открыл второй фронт в Израиле. Военизированная ливанская организация "Хезболла" начала регулярно обстреливать израильские населенные пункты и военные объекты на севере страны. В ответ ЦАХАЛ наносил авиаудары по объектам террористов на территории Ливана.

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Израильские военные заявили, что атаковали объекты террористической организации "Хезболла" в приграничном районе с Ливаном. Среди целей был военный наблюдательный пункт, с которого 18 октября была выпущена управляемая противотанковая ракета по северному городу Рош-Ханикра. Также в Силах обороны Израиля добавили, что удары были нанесены в ответ на инциденты со стрельбой по Израилю за последние дни.

В ЦАХАЛ рассказали, девять ракет были выпущены из Ливана, что привело к объявлению воздушной тревоги в Кирьят-Шмоне и нескольких близлежащих населенных пунктах. Также Армия обороны Израиля заявила, что четыре самолета были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Один из израильских танков обстрелял две стартовые позиции противотанковых управляемых ракет на юге Ливана, где военные зафиксировали попытку атаки. Третья пусковая площадка была поражена после ракетного обстрела города Метула на севере страны.

Также удар по террористам "Хезболлы" был нанесен с помощью беспилотника. В этом случае ЦАХАЛ удалось уничтожить минометы вместе с боевиками.

Вслед за визитом президента США Джо Байдена в Израиль прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Глава британского правительства планирует встретится с представителями израильского политического и военного руководства, в том числе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.

По предварительным данным, Сунак намерен потребовать как можно скорее открыть маршрут для доставки гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа, а также предоставить возможность гражданам Великобритании покинуть территорию анклава. После визита в Израиль британский премьер отправится в другие страны Ближнего Востока.

Отметим, что после короткого визита в Израиль президент США Джо Байден заявил, что гуманитарная помощь сектору Газа через Египет может начаться уже 20 октября после соглашения, заключенного при посредничестве президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Стороны договорились открыть контрольно-пропускной пункт Рафах и пропустить первоначальную группу из 20 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа.

В то же время американский лидер предупредил, что, если террористы ХАМАС помешают работе гуманитарного коридора, сделке мгновенное придет конец.

Стоит отметить, что более 200 грузовиков и около 3000 тонн гуманитарной помощи находятся на контрольно-пропускном пункте Рафах или рядом с ним. Говорить о последующих гуманитарных грузах будут в зависимости от того, как пройдут первые грузовики в Палестину.

В израильском правительстве заявили, что решение о поставках гуманитарного груза из Египта в Газу было одобрено по просьбе Байдена. В заявлении говорится, что Израиль не будет препятствовать поставкам продовольствия, воды или медикаментов из Египта. При этом добавили, что груз должен попасть к гражданскому населению на юге сектора Газа, а не в руки боевикам ХАМАС.

В Египте также прокомментировали договоренности о гуманитарном коридоре. В заявлении президента Абдель Фаттах ас-Сисси говорится, что Египет объявляет об устойчивом прохождении гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах. В настоящее время сотни грузовиков с гуманитарной помощью уже ждут у ворот анклава.

Напомним, в Израиле погибли 23 гражданина Украины в результате нападения террористов ХАМАС, начавшегося 7 октября. Соответствующие данные 18 октября подтвердили представители Иерусалима.

Ранее сообщалось, что 18 октября в Тель-Авив (Израиль) прибыл президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Перед этим в Израиль прилетел глава Центрального командования США Майкл Эрик Курилла.

Как сообщал OBOZ.UA, боевики ХАМАС не прекращают наносить ракетные удары по инфраструктуре Израиля и продолжают держать в заложниках мирных жителей.

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