Поднялся 'гриб' дыма: в сети показали удар Азербайджана по базе российских 'миротворцев' в Нагорном Карабахе

В сети показали удар, который армия Азербайджана нанесла по базе российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе. Средствам массовой информации в РФ запретили публиковать информацию об атаке, поскольку Кремль опасается испортить отношения с Турцией и Азербайджаном.

Видео опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра". Там отметили, что взрыв на базе миротворцев произошел несколько дней назад. Он был такой силы, что в воздух поднялся "гриб" дыма, однако в сети эти кадры появились только сейчас (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Причем ни один из Z-пропагандистов не бьется в истерике с требованиями нанести удар по Баку, как это обычно бывает с Киевом, отметили авторы канала. Они убеждены, что страх расторжения отношений с оставшимися партнерами у Москвы настолько велик, что она готова терпеть любые унижения от этих стран.

Видео дня

Напомним, также в непризнанном Нагорном Карабахе ликвидировали заместителя командующего "миротворческими" силами России по военно-политической работе Ивана Ковгана. Капитан 1-го ранга был убит 20 сентября 2023 года. УАЗ, в котором находился "миротворец", был расстрелян.

В тот же день, 20 сентября, так называемые власти Нагорного Карабаха приняли предложение "миротворческой миссии" РФ и объявили о договоренности с Азербайджаном прекратить боевые действия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, которая вылилась в самую большую с 2020 года эскалацию. В первый день погибли 32 человека, в том числе семь гражданских, еще более 200 были ранены, 7 тыс. эвакуированы.

– Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что армяне должны "кланяться" государству-террористке России. По ее версии, этот народ якобы обязан РФ тем, что до сих пор существует.

– Армения призвала ООН направить миротворческий контингент в Нагорный Карабах. Ереван также хочет выведения всех силовиков Азербайджана из региона.

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