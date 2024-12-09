США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии: Байден выступил с заявлением

Вооруженные силы США нанесли авиационные удары по лагерям и боевикам ИГИЛ в Сирии, чтобы они не смогли восстановить свою позицию после падения правительства сирийского диктатора Башара Асада. Только в течении воскресенья, 8 декабря, американские силы нанесли десятки ударов.

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Об этом сказал президент США во время обращения, опубликованного Белым домом. По его словам, ИГИЛ может попытаться воспользоваться ситуацией в Сирии.

"Мы четко понимаем тот факт, что ИГИЛ попытается воспользоваться любым вакуумом, чтобы восстановить свою способность... Мы не позволим этому произойти. Только сегодня силы США нанесли десяток высокоточных ударов, авиаударов, в пределах Сирии, нацеленных на лагеря ИГИЛ и боевиков ИГИЛ", – заявил он.

Позже Центральное командование США заявило, что были нанесены десятки авиаударов по более чем 75 целям "Исламского государства" в центральной Сирии.

Оценка боевых потерь уточняется, признаков жертв среди гражданского населения нет, заявили военные.

Падение режима Асада президент Штатов оценил как "фундаментальный акт справедливости" и выразил надежду, что после десятилетий репрессивного правления народ Сирии сможет построить новое, более свободное общество.

"Наконец-то режим Асада упал. Этот режим издевался, пытал и убивал сотни тысяч невинных сирийцев. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны", – сказал глава Белого дома.

В то же время он отметил, что США "будут оставаться бдительными" в отношении сирийских повстанцев.

"Не ошибайтесь, некоторые из повстанческих групп, которые уничтожили Асада, имеют собственную мрачную историю терроризма и нарушений прав человека", – добавил он.

Кроме того, действующий президент США отметил, что годами главными союзниками Асада были Россия, Иран и ливанская группировка "Хезболла", однако теперь их поддержка упала, ведь они тоже ослаблены войнами.

"Но за последнюю неделю их поддержка упала, все они сегодня гораздо слабее, чем были тогда, когда я вступил в должность. В результате всего этого впервые ни Россия, ни Иран, ни "Хезболла" не смогли защитить этот отвратительный режим в Сирии", – заявил американский лидер.

Он добавил, что Соединенные Штаты не уверены в местонахождении Асада, но отслеживают сообщения о том, что он ищет убежища в Москве.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же обращении Байден заявил, что Россия не смогла защитить режим Башара Асада из-за того, что понесла большие потери на войне против Украины. По его словам, российская помощь Асаду "не сработала".

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