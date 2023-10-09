'Мертвый человек': в ЦАХАЛ пригрозили ликвидацией лидеру ХАМАС

Командование Сил обороны Израиля ЦАХАЛ прямо угрожает лидеру правоисламистской группировки Яхью Синваре физической ликвидацией. Именно он организовал масштабное вторжение на израильские территории утром 7 октября.

Слова контр-адмирала Хагари передает Times of Israel. Военный подчеркнул, что ресурсы ХАМАСа ограничены, а весь его состав обречен на полное уничтожение.

"Яхья Синвар — командующий этой кампанией, и он мертв. Военное и политическое руководство ХАМАС, все его активы уязвимы и обречены", – заявил Хагари.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 9 октября ЦАХАЛ вернул под свой контроль все пограничные города с сектором Газа. При этом израильские войска продолжают наносить авиаудары по ряду объектов, принадлежащих террористическим группам ХАМАС и Палестинскому исламскому джихаду.

Великобритания полностью поддерживает Израиль в его усилиях борьбы с терроризмом. Правительство готово предоставить ему всю необходимую поддержку, включая и военные ресурсы, без каких-либо оговорок.

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