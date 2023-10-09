'Мы собираемся изменить Ближний Восток': Нетаньяху пригрозил ХАМАСу ужасными последствиями

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации на третьи сутки противостояния ЦАХАЛ боевикам ХАМАСа. Он заверил, что ни один израильтянин, получивший ущерб от действий террористов, не останется наедине со своей бедой, а экстремисты, пролившие кровь в регионе, столкнутся с ужасными последствиями и возмездием.

"Я знаю, что вы прошли через тяжелые, ужасные вещи. Но ХАМАСу придется пройти вещи еще более ужасные — мы уже находимся в разгаре битвы, но это не конец", – заявил политик. Его слова передает The Times of Israel.

Нетаньяху добавил, что действия, которые ведет ЦАХАЛ на территории сектора Газа имеют значение не только в коротком отрезке времени. Весь Ближний Восток будет геополитически реформирован после того, как армия Израиля расправится с угрозой гражданскому населению в виде исламских группировок.

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"Нация перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас проявить твердость, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", – подчеркнул он.

Напомним, в первый день террористических атак правоисламистских боевиков на юге Израиля Нетаньяху заверил, что ЦАХАЛ немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС. В связи с этим он призвал гражданских покинуть территорию сектора Газа.

"Все правительство поддерживает это решение. Мы будем сражаться с ними до победного конца и отомстим за этот черный день, который они задумали для Израиля и его народа", – выступил 7 октября политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обвинил палестинскую группировку ХАМАС в военных преступлениях и заявил, что это движение должно быть уничтожено. Он сказал, что эра "переговоров с этими дикарями" закончилась и пришло время "уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС".

Президент Соединенных Штатов Байден заявил, что поддерживает Израиль целиком и полностью. Атаки ХАМАС на ближневосточное суверенное государство он назвал терроризмом

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