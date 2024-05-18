Под парламентом Грузии проходит очередная акция против закона об 'иноагентах'. Фото

Очередная акция против скандального закона проходит в субботу, 18 мая, под парламентом Грузии. Она называется " О прозрачности иностранного влияния ".

Об этом сообщают грузинские СМИ. Отмечается, что возле парламента мобилизована полиция.

Часть участников акции пришла в законодательный орган, устроив шествие по разным локациям. В частности, к присутствующим в парламенте уже присоединились шествием от парка 9 апреля представители медицинской сферы. Кроме того, студенты устроили марш в законодательный орган от парка Мзиури и с территории, прилегающей к Expo Georgia.

Медики, участвующие в акции, держат в руках транспаранты с надписями: "Мы – не партия. Наше требование – европейское будущее" и "Будущее страны/наше здоровье в наших руках".

Участники акции заявляют, что не перестанут протестовать. Собравшиеся возле парламента скандируют: "Грузия" и "Нет российскому закону". Во время протеста они также сожгли российский флаг и флаг правящей партии "Грузинская мечта".

Напомним, что сегодня, 18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об "иноагентах". Она заявила, что этот закон, по сути и духу, является российским и противоречит конституции страны и европейским нормам.

14 мая на пленарном заседании парламента Грузии во время рассмотрения скандального проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" между депутатами произошла стычка.

Ранее во время массовых протестов силовики задержали бывшего министра Грузии по европейской и евроатлантической интеграции Алексе Петриашвили.

Оппозиция считает, что Грузия, утвердив закон об "иноагентах", потеряет все достижения в евроинтеграции и в стратегическом партнерстве с США и Евросоюзом.

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