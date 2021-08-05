Под Минском обнаружили секретный лагерь для 'инакомыслящих'. Видео

В Беларуси неподалеку Минска построили вероятный лагерь для политзаключенных. Он огражден тремя электрифицированными заборами, повсюду размещены камеры видеонаблюдения, а на окнах бараков установлены решетки. На воротах надпись "Въезд запрещен", на территории военная охрана.

Об этом сообщило издание CNN, которое опубликовало соответствующее видео. Отмечается, что этот комплекс зданий барачного типа находится примерно в часе езды от столицы Беларуси Минска, недалеко от поселка Новоколосово. Он расположен на территории бывшего советского ракетного хранилища (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Видео дня

Активисты белорусской оппозиции уже давно высказывали опасения, что авторитарный режим Александра Лукашенко начнет строить специальные лагеря для политзаключенных, если обычные тюрьмы будут переполнены.

Франак Вячорка, который является старшим советником лидера белорусской оппозиции Светланы Тихоновской, комментируя снятые CNN кадры возможного будущего лагеря, сказал, что идея построения такого места не удивляет, ведь в стране готовятся новые протесты, которые должны пройти 9 августа – в день годовщины объявления Лукашенко президентом.

Издание отмечает, что пока нет данных о том, что в этом лагере под Новоколосово уже есть заключенные. Представитель западной разведки сказал журналистам, что использование объекта под лагерь для политзаключенных возможно, но прямых доказательств нет.

В то же время местные жители в общении с журналистами назвали этот объект "лагерем". По их словам, объект охраняют военные, и они не дают жителям ходить рядом с этим местом.

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