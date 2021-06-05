В мире осудили режим Лукашенко за интервью Протасевича с вынужденными "признаниями"

Запись белорусским государственным телеканалом интервью с задержанным журналистом Романом Протасевичем осудили лидер оппозиции РБ Светлана Тихановская, основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило, представители правительств Германии и Великобритании. Подчеркивается, что свои "признания" парень сделал, очевидно, под давлением или даже пытками.

Тихановская отметила, что в течение последних месяцев в Беларуси было сделано несколько видеозаписей, на которых люди "жалеют о своем участии в акциях протеста". Ситуацию она прокомментировала на пресс-конференции в Варшаве, передает "Укринформ".

"Но мы должны понимать, в каких условиях находятся эти люди: к ним применяются пытки и насилие. Поэтому мы не должны верить высказываниям, в частности Протасевича, поскольку понимаем, каким образом к таким показаниям вынуждали", – сказала политик.

Видео дня

Путило в комментарии Forbes в свою очередь заявил, что интервью его бывшего коллеги – это "результат невыносимых пыток" и внушения ему "убеждений о тотальном предательстве".

Он подчеркнул, что Протасевич не озвучил ни одного соответствующего действительности факта.

"Мы знаем, что перед подобными допросами (иначе это "интервью" не назвать) используется как психологическое воздействие и обработка, так и специальные медицинские препараты, соответствующие психоэмоциональному состоянию и характеру Романа – для повышения его разговорчивости и развития бурной фантазии на основании однажды услышанных где-то слухов", – заявил основатель NEXTA.

По его словам, "об этом может говорить и нервный срыв Романа в конце беседы-допроса".

В немецком правительстве "решительно осуждают" показ по белорусскому государственному телевидению указанного интервью.

Как сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, незаконно задержанного журналиста так "обработали психологически, а возможно, и физически", что он был вынужден делать свои "признания". Слова политика передает "Укринформ".

"Это – позор для телеканала, который это транслирует, и для белорусского руководства, которое демонстрирует пренебрежение к демократии и, собственно, нужно также сказать, пренебрежение к людям", – заявил Зайберт.

Великобритания также считает, что "тревожное интервью" Протасевича появилось под угрозой физического насилия. Лондон выступил за привлечение к ответственности причастных лиц.

"Преследование тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Беларуси, должно прекратиться. Те, кто вовлечен в съемку, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности", – написал министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб в Twitter.

Добавим, о главном из беседы бывшего редактора Telegram-канала NEXTA с белорусским пропагандистом можно почитать тут.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, отец Протасевича не верит, что слова его сына в интервью провластному каналу ОНТ были сказаны по собственной воле. Его поведение во время того разговора мужчина назвал "нормальным" как для человека в стрессе или которого "напичкали психотропами".