США могут ввести новые санкции против Беларуси, которые затронут два сектора, – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые экономические санкции против Беларуси и ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Ограничения затронут два сектора – нефтепродукты и калий.

Новые санкции будут продолжением к мерам, введенным США ранее в 2021 году, сообщает издание The Wall Street Journal. Они позволят продолжить изоляцию Лукашенко и могут ограниченно повлиять на экономику Беларуси.

Вопрос введения дополнительных санкций впервые подняли в Вашингтоне на прошлой неделе, после визита туда Светланы Тихановской – лидера оппозиции в Беларуси. На встречах в Белом доме именно она настаивала на ужесточении санкций.

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Тогда Тихановская встретилась с двумя помощниками президента США Джо Байдена по внешней политике, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном, однако не общалась с самим главой государства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Лукашенко заявил, что западные санкции неспособны оказать серьезного давления на страну. Напротив, по его мнению, ресурсы и экономические достижения позволят Беларуси развиваться.