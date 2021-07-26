США могут ввести новые санкции против Беларуси, которые затронут два сектора, – СМИ

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Экономика
1 минута
221
Санкции ударят по президенту Беларуси Александру Лукашенко

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые экономические санкции против Беларуси и ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Ограничения затронут два сектора – нефтепродукты и калий.

Новые санкции будут продолжением к мерам, введенным США ранее в 2021 году, сообщает издание The Wall Street Journal. Они позволят продолжить изоляцию Лукашенко и могут ограниченно повлиять на экономику Беларуси.

Вопрос введения дополнительных санкций впервые подняли в Вашингтоне на прошлой неделе, после визита туда Светланы Тихановской – лидера оппозиции в Беларуси. На встречах в Белом доме именно она настаивала на ужесточении санкций.

Видео дня

Тогда Тихановская встретилась с двумя помощниками президента США Джо Байдена по внешней политике, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном, однако не общалась с самим главой государства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Санкции ЕС против Беларуси ударили по "Русснефти" – одной из самых крупной нефтяной компании России. В Европе этому предприятию грозит негласное эмбарго.

  • Кабинет министров утвердит санкции, которые против Беларуси введет Совет национальной безопасности и обороны. После об ограничениях должны проинформировать ЕС и США.

СШАсанкцииСветлана ТихановскаяАлександр Лукашенко