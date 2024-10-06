Почти четверть израильтян рассматривали возможность покинуть страну за последний год из-за войны – опрос

За последний год почти четверть граждан Израиля рассматривали возможность выехать из страны из-за боевых действий. При этом около 67% израильтян не намерены выезжать за границу.

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Еще 1% респондентов заявили, что уже уехали и вернулись. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Kantar Insights и общественной телекомпанией Kan, сообщает The Times of Israel.

Около 23% граждан Израиля заявили, что рассматривали возможность отъезда – временного или постоянного, но не сделали этого. Абсолютное большинство респондентов заявили, что не рассматривали возможность отъезда, а еще 9% не ответили или сказали, что не знают.

Примечательно, что избиратели нынешних оппозиционных партий с большей вероятностью (36%), чем избиратели коалиции (14%), размышляли о том, чтобы покинуть страну. Светские респонденты также с большей вероятностью размышляли о переезде, чем религиозные граждане.

Также результаты социологического опроса показали, что среди респондентов, которые заявили, что рассматривали возможность отъезда, 24% рассматривали варианты жилья за границей, 21% изучали возможности трудоустройства, 15% получили или пытались получить заграничный паспорт или визу, 5% рассматривали варианты образования для своих детей и только 36% не задавали таких практических вопросов.

Напомним, в США обеспокоены тем, что Израиль в ответ на ракетную атаку 1 октября может нанести удары по ядерным объектам Ирана. Речь идет о предприятиях по обогащению урана, однако неизвестно, смогут ли израильские бомбы пробить наиболее глубоко расположенные заводы.

Ранее сообщалось, что после массированной ракетной атаки Ирана 1 октября бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что у Израиля есть самая большая за последние 50 лет возможность изменить облик Ближнего Востока. Он призвал "немедленно" принять меры против ядерной программы Ирана.

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