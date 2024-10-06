Под угрозой ядерные объекты: Израиль собирается нанести мощный удар по Ирану – WP

В США обеспокоены тем, что Израиль в ответ на ракетную атаку 1 октября может нанести удары по ядерным объектам Ирана. Речь идет о предприятиях по обогащению урана, однако неизвестно, смогут ли израильские бомбы пробить наиболее глубоко расположенные заводы.

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Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на американских аналитиков и бывших чиновников. Большая часть высокообогащенного урана в Иране производится на его обогатительном заводе Фордо. Он был построен в туннелях, вырытых в горе вблизи города Кум.

"Вполне вероятно, что в этот раз израильтяне нацелятся на иранские ядерные объекты, особенно если они считают, что Иран уже возобновил работу по созданию ядерного оружия", – сказал Грегори Кобленц, доцент и эксперт по вопросам нераспространения Школы политики и правительства имени Шара при Университет Джорджа Мейсона.

Он отметил, что израильские атаки на "Хезболлу" в последние недели были частично направлены на нейтрализацию огромных ракетных сил группировки, которые рассматривались как "страховой полис" Ирана от нападения Израиля на их ядерные объекты.

Между тем, бывший советник Белого дома по вопросам нераспространения ядерного оружия сказал, что вероятная атака Израиля на главные обогатительные предприятия Ирана отбросит назад, а не прекратит его ядерную программу. Такой шаг может даже усилить решительность Ирана, сказал бывший чиновник.

"Это может привести к изменению ядерных намерений Ирана – к переходу от тайной пороговой программы к открытой программе создания оружия. Это может – и, вероятно, – приведет к эскалации со стороны Ирана", – добавил он.

Напомним, что после массированной ракетной атаки Ирана 1 октября бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что у Израиля есть самая большая за последние 50 лет возможность изменить облик Ближнего Востока. Он призвал "немедленно" принять меры против ядерной программы Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СМИ пишут, что израильские власти не дали администрации президента США Джо Байдена гарантий, что они не рассматривают возможности нанести удары по ядерным объектам Ирана в ответ на агрессию последнего. Так что в Вашингоне рассчитывают на "определенную мудрость" Израиля.

– Тем временем кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Израиль должен нанести удар по иранским ядерным объектам. По его словам, ЦАХАЛ имеет право атаковать в ответ на осуществление Тегераном массированного удара баллистическими ракетами.

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