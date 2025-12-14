Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эпоха американского господства в Европе завершилась.

Це означає, що коли Московія нападе на одну з країн НАТО (саме так, не "якщо", а "коли") — європейцям треба буде воювати самим, без підтримки США.

Але Європа не сама — разом з нею Україна, найбоєздатніша європейська нація.

Головне, що прямо зараз має робити Європа — тотально і безоглядно підтримувати Україну і готуватися до війни.

Путін так не хотів "перегляду результатів Другої світової", що роззброєна і пацифістська Європа мілітаризується та готується до війни.

Трамп так хотів зробити Америку великою знову, що зробить великою знову Європу.