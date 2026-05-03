Слава Україні!

Видео дня

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Новости из США. Главное к концу недели. Суббота, 2 мая 2026

Сегодня в выпуске:

Вывод части войск из Германии: является ли это действительно новостью

Война с Ираном: у кого есть "карты" и у кого их нет

* Во вторник 47-й президент написал твит, в котором объявил о выводе части американских войск из Германии. По содержанию твита – в качестве мести за то, что канцлер Мерц критиковал США за войну с Ираном – как войну без стратегии, без консультаций с союзниками, приведшую к мировому энергетическому кризису.

Уже в пятницу Пентагон объявил, что США выведут из Германии в течение следующих шести месяцев 5000 своих военнослужащих из примерно 38000. А в субботу Трамп заявил журналистам, что этим не ограничится и объявит о новых сокращениях американского присутствия в Германии и в Европе.

Газета Уолл Стрит Джорнал сообщила со ссылкой на свои источники, что было принято также решение отказаться от размещения в Германии наземных пусковых установок для ракет Томагавк и гиперзвуковых ракет "Dark Eagle" и, соответственно, самих ракет. Договоренность о размещении этих ракет и батарей для их запуска в Германии была достигнута между США и Германией во время президентства Джо Байдена в 2024 году. И это размещение должно было произойти в 2026 году. Теперь его не будет.

Есть ли в этих новостях что-то новое? Если есть, то только с точки зрения того, что эти новости говорят о том, что воплощается в жизнь политическая программа 47-го президента и республиканской партии. Сама же эта программа известна давно.

Еще в 2020 году, будучи тогда еще 45-м президентом, Трамп собирался вывести треть американских войск из Германии (Тогда в Германии было примерно 33000 американских военнослужащих, их численность увеличилась до 38000 в соответствии с решением президента Байдена в 2022 году). Его решение не было выполнено. С одной стороны, была пандемия ковида, которая замедляла все процессы, с другой стороны Трамп был занят своей предвыборной кампанией. Но был еще и тогдашний министр обороны Эспер, который явно не спешил выполнять это распоряжение Трампа (и был уволен сразу после выборов, в ноябре 2020 года), как с очевидностью противоречащие интересам США. Джо Байден, став президентом, в первый же день пребывания в Белом Доме решение Трампа о выводе трети войск из Германии отменил.

Но став 47-м президентом, Трамп вернулся к тому, что не доделал, будучи 45-м. Это на самом деле касается, конечно же, отнюдь не только вывода войск из Германии.

Однако, сейчас мы говорим именно об этом. Откроем "Проект-2025" - 940-страничную программу установления в США правого авторитарного режима с всесилием исполнительной власти. Этот программный документ, подготовленный Heritage Foundation – многолетним мозговым центром республиканской партии, пытаются претворять в жизнь 47-й президент и его администрация при поддержке республиканского большинства в Конгрессе 119-го созыва.

Вот что говорится на 94-й странице этой программы:

"Трансформировать НАТО таким образом, чтобы союзники США были способны выставить подавляющее большинство обычных вооруженных сил, необходимых для сдерживания России, полагаясь при этом на Соединенные Штаты преимущественно в вопросах ядерного сдерживания и отдельных других видов боевых возможностей, наряду с сокращением американского военного присутствия в Европе".

Пойдем дальше. Откроем Стратегию национальной безопасности США – основной официальный документ, определяющий внешнюю политику, публикуемый каждой администрацией. Стратегия администрации Трампа опубликована в начале декабря 2025 года. Страница 27:

"Наша политика в отношении Европы в широком смысле должна отдавать приоритет следующим задачам:

– Восстановление условий стабильности внутри Европы, а также стратегической стабильности в отношениях с Россией;

– Обеспечение способности Европы твердо стоять на собственных ногах и действовать как группа единомышленников — суверенных государств (в том числе путем принятия на себя первоочередной ответственности за собственную оборону), не допуская при этом доминирования со стороны какой-либо враждебной державы;

– Формирование внутри европейских стран сопротивления текущему вектору развития Европы;"

– Искоренение представления о НАТО как об альянсе, находящемся в состоянии перманентного расширения и предотвращение превращения этого представления в реальность"

Так что, если для кого-то решения, принятые 47-м президентом на уходящей неделе, стали новостью, то на самом деле всего этого следовало ждать.

Его вице-президент Вэнс с апломбом публично заявляет, что больше всего гордится прекращением американской военной помощи Украине. Его министр обороны Хегсет гордится тем же, отвечая на вопросы сенаторов демократов в сенатском комитете по делам вооруженных сил. "Это именно то, чего хочет американский народ", - гордо и самодовольно заявляет глава Пентагона (хотя не менее 60% американцев, согласно опросам, считают, что США должны поддерживать Украину).

Направленный администрацией в Конгресс проект рекордно большого оборонного бюджета на 2027 год на $1.5 триллиона содержит $0 на пополнение бюджета USAI – Инициативы помощи Украине в области безопасности. А $400 миллионов, ранее выделенные Конгрессом на 2026-2027 годы, администрацией не используются.

К чему ведет внешняя политика 47-го президента и американских ультраправых?

К ослаблению позиций США в мире, к ослаблению их влияния, к потере доверия со стороны всех стран, которые были ближайшими союзниками страны после Второй мировой войны.

47-й президент начал с того, что уничтожил агентство USAID – Агентство международного развития и закрыл все программы помощи другим государствам, которые реализовывались этим агентством. А это была невоенная помощь – гуманитарная и экономическая, которую США оказывали не менее, чем сотне стран мира. Это была та "мягкая сила", которая позволяла удерживать многие страны от того, чтобы они оказались в орбите Китая. Теперь этой "мягкой силы" нет. И значительное количество стран, прежде всего Африки и Азии, в результате оказались в китайских объятиях. Поскольку разнообразные виды помощи им необходимы, США в этой помощи отказали. Просить ее, кроме как у Китая, больше не у кого. А Китай просто так никому помогать не будет. И его сфера влияния расширяется и будет укрепляться, в то время как США сами себя лишили возможности влиять на эти страны и противодействовать росту влияния Китая.

Администрация 47-го президента прекратила помощь Украине. 47-й не смог заставить этим Украину капитулировать. Но его отношение к Украине, которое до 20 января 2029 года останется официальным отношением США, останется также и позором в учебниках истории.

Трамп выдвинул территориальные претензии Дании, союзнику по НАТО, неоднократно угрожая, что не исключает того, что применит армию для того, чтобы захватить Гренландию.

Постоянные жалобы на лидеров едва ли не всех стран-союзников, частые оскорбления в адрес многих из них стали едва ли не рутиной.

Угроза выйти из НАТО и упоминание НАТО только в третьем лице, постоянное противопоставление США НАТО (как будто США не являются членом НАТО, основателем и инициатором создания Альянса) тоже стали рутиной.

И поэтому объявление о выводе части войск из Германии, об отказе от размещения там ракет не могут считаться неожиданными. Всего этого следовало ждать.

И все это будет, к сожалению, продолжаться дальше.

* Внешняя политика 47-го президента, в которой отсутствует какая-либо реальная стратегия, иллюстрируется и войной с Ираном.

В пятницу трижды Пулитцеровский лауреат Томас Фридман опубликовал статью в Нью-Йорк Таймс под заголовком "Трамп — это тот, у кого за покерным столом нет ни одной карты".

Вот несколько цитат:

"Президент Трамп часто прибегает к покерным метафорам. Он заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у того "нет карт" для того, чтобы противостоять России. Лидерам же Ирана Трамп сказал, что это у них "нет карт" для того, чтобы противостоять ему.

Не подскажет ли кто-нибудь, когда у Трампа в Белом доме намечается вечер покера? Мне бы очень хотелось занять место за этим столом.

Трамп делает ставку на то, что, организовав блокаду Ирана и перекрыв ему экспорт нефти, он сможет вынудить Тегеран пойти на переговоры на его условиях. Однако некоторые эксперты полагают, что Иран располагает достаточными доходами и запасами нефти, чтобы продержаться как минимум несколько месяцев.

Тем временем Иран делает ответную ставку: перекрыв Ормузский пролив — и тем самым спровоцировав рост цен на бензин и продовольствие для американцев и всех их союзников, — он сможет в конечном счете вынудить Трампа действовать в полном соответствии с аббревиатурой TACO, которая его характеризует: "Trump always chickens out" ("Трамп всегда отступает").

На это больно смотреть. И Трамп, и Тегеран словно говорят друг другу: "Я буду задерживать дыхание до тех пор, пока ты не посинеешь". Посмотрим, кто первым жадно глотнет воздух.

На самом деле вопрос заключается в следующем: как, черт возьми, иранский режим продержался так долго — целых два месяца — против объединенной военной мощи Израиля и Америки? Ответ прост: Трамп не понимает, насколько сильно асимметричная война изменила геополитику всего за последние несколько лет".

Глава Пентагона Хегсет и сам 47-й президент не устают повторять: иранский флот лежит на дне моря, у Ирана не осталось боевых самолетов и средств ПВО. Но при этом Иран оказался в состоянии заминировать Ормузский пролив и атаковать с помощью дронов любые корабли, которые он не хочет через пролив пропускать.

И не зря генерал в отставке Уэсли Кларк, бывший командующий войсками НАТО, говорит, что США понадобятся до сотни тысяч военнослужащих и еще десятки военных кораблей, чтобы силой разблокировать Ормузский пролив и обеспечить судоходство по нему.

Пролив остается заблокированным. Иран остается со своими 500 кг урана, обогащенного до 60%, достаточных для создания ядерных боезарядов и еще с 10.5 тоннами менее обогащенного урана. В Иране остается у власти все тот же режим, ставший еще более жестким, поскольку в нем явно усилился вес КСИР – корпуса стражей исламской революции. И количество потопленных иранских кораблей, уничтоженных самолетов и средств ПВО не перевешивает этого.

А в мире разворачивается энергетический кризис, который грозит обернуться экономическим кризисом в первую очередь во всех развитых странах.

И эти кризисные явления очевидны в самих США. Бензин, начиная с 28 февраля подорожал на 50%. Подорожание перевозок означает подорожание всех товаров, которые перевозятся. Подорожание топлива означает подорожание электроэнергии. Подорожание электроэнергии означает подорожание всех товаров, для производства которых она используется. Раскручивается инфляция. Значительное подорожание авиационного топлива провоцирует кризис в гражданской авиации. Дорожают авиабилеты во всем мире. Нехватка топлива вынуждает авиакомпании сокращать количество рейсов. В субботу в США объявила о прекращении своей деятельности одна из немногих больших американских бюджетных авиакомпаний Spirit. Все рейсы отменены. Десятки тысяч пассажиров остались ни с чем. Предложение администрации помочь деньгами не помогло.

Почему Томас Фридман вспомнил о TACO – "Трамп всегда отступает". Потому, что ровно через полгода, 3 ноября, состоятся выборы в Конгресс. И идти к выборам с раскручивающимися с каждым днем кризисными явлениями в экономике – это идти к поражению на выборах. И "карт", которые могут эти явления остановить, причем так, чтобы выглядеть одновременно победителем в войне с Ираном, у 47-го президента действительно не видно.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 994 дня.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.