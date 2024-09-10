С 1992-го года кандидаты в президенты от республиканцев лишь один раз набирали больше голосов американских избирателей, чем кандидаты от демократов, — в 2004-м этого достиг Буш-младший.

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Впрочем, это не помешало республиканским кандидатам становиться президентами в этом же периоде трижды: кроме 2005-го, это было в 2000-м (тот же Буш-младший) и в 2016-м (Трамп).

Дело в том, что в Америке за президента голосуют "не люди, а штаты".

Так, в 2000-м Буш-младший без учёта Флориды проигрывал Гору 20 голосов в коллегии выборщиков, которая и избирает президента, но во Флориде он набрал на 537 голосов больше Гора (0,009% от всех проголосовавших в этом штате), и это дало ему все 25 флоридских голосов в коллегии, благодаря чему он там победил в итоге с перевесом в 5 голосов (271:266) и стал президентом Соединённых Штатов, хотя в целом по стране проиграл Гору более 540 тысяч голосов.

В 2016-м Трамп вообще набрал по стране в целом почти на 3 миллиона голосов меньше Клинтон, но по голосам в коллегии победил 304:227 (кстати, должно было быть 306:232, но двое членов коллегии предали Трампа, а 5 предали Клинтон, и эти 7 голосов не пошли в зачёт), то есть штаты проголосовали опять не так, как электорат США в целом.

Таким образом, оба раза особенности американской системы подсчёта сработали на республиканцев.

Кроме того, демократам в 2016-м помешали ещё лень и самоуверенность. Типичный американский избиратель-демократ — молодая не белая и не очень богатая женщина, а типичный избиратель-республиканец — белый мужчина-богач в возрасте, и ключевым тут оказался именно возраст: молодёжь более неохотно участвует в выборах, поэтому демократы массово не дошли до участков, надеясь, что их Хиллари и без них победит.

(Не зря в некоторых странах участие в выборах принудительно: это, например, Австралия, Бельгия, Люксембург, Греция — то есть достаточно"цивилизованные".)

Так что, даже имея народный настрой в свою пользу, кандидат от демократов всё равно может проиграть, ибо, как правило, и специфика подсчёта, и разная активность избирателей — это факторы, помогающие республиканцам.

По крайней мере, именно так считает известный американский аналитик Сергей Любарский из Харькова (кстати, последовательный республиканец), на материалы от которого я сейчас опираюсь.

Поэтому Камале Харрис нужно иметь определённый запас, но сейчас в целом по стране она даже проигрывает 1 процент (впрочем, это в рамках погрешности), как пишет The New York Times.

Ну а по колеблющимся штатам (источник — то же издание) Харрис впереди в Висконсине (+3%), Мичигане (+2%) и Пенсильвании (+1%), что даёт ей 10+15+19 голосов в коллегии выборщиков, а в Джорджии (16), Северной Каролине (16), Аризоне (11) и Неваде (6) перевеса ни у кого нет, и за соответствующие 49 голосов идёт горячая схватка.

Дополнительная же надежда демократов связана с возможным мощным вмешательством очень влиятельной организации, желающей сильной американской внешней политики, которую с Трампом она пока что не ассоциирует.

Правда, её, как и Тёмного Лорда Волан-де-Морта, нельзя называть.