Трамп и Харрис сравнили шансы на победу: результаты нового опроса

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от Демократической партии вице-президент Камала Харрис фактически сравняли шансы перед последними неделями выборов. Победа любого из кандидатов на выборах, которые состоятся в Штатах 5 ноября, вполне достижима.

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Об этом говорится в общенациональном опросе, проведенном The New York Times и Siena College. Трамп опережает Харрис на один процентный пункт – 48% против 47% в пределах погрешности опроса в три процентных пункта.

Издание пишет, что кампания Трампа пережила относительно сложный период в течение нескольких недель после того, как Байден выбыл из гонки в июле, но его поддержка избирателями "остается на удивление устойчивой".

Отмечается, что результаты по стране соответствуют опросам в семи ключевых штатах, которые определят результат президентских выборов, где Харрис идет вровень с Трампом или имеет небольшое преимущество, согласно средним показателям опросов NYT.

Харрис лидирует в Висконсине (50% против 47% у Трампа), Мичигане (49% против 47%) и Пенсильвании (49% против 48%), зато в Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Аризоне у обоих кандидатов по 48%.

Как отмечает NYT, после резкого роста рейтинга после объявления кандидатуры вице-президента Харрис встала перед задачей удержать поддержку электората. Среди таких ключевых категорий избирателей, как женщины, молодежь и латиноамериканские избиратели, она смогла частично улучшить позиции. Но поддержкой последних она еще не смогла заручиться в достаточной степени.

СМИ пишет, что 28% потенциальных избирателей заявили, что им нужно больше узнать о Харрис, в то время как только 9% заявили, что им нужно больше узнать о Трампе.

"Я не знаю, каковы планы Камалы", — сказала Дон Конли, 48-летняя владелица малого бизнеса в Ноксвилле, штат Теннесси, которая склоняется к Трампу, но еще не определилась окончательно. "Сложно принять решение, когда не знаешь, какой будет платформа другой партии".

Как сообщал OBOZ.UA,в опросе CNN/SSRS, опубликованном 4 сентября, говорится, что Харрис несущественно опережает Дональда Трампа в так называемых ключевых штатах. Демократка опережает республиканца в штатах Висконсин, Джорджия, Мичиган и Невада.

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