Выступая в Нью-йоркском экономическом клубе, Трамп заявил, что с россии и ирана надо снять санкции, поскольку такие санкции разрушают доллар.

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Трампло, видимо, имело в виду, что запрет на поставку ряда американских товаров в некоторые другие страны снижает экспортные возможности США и доллар за рубежом соответственно теряет своё потенциальное товарное наполнение, при ограничении же на импорт определённых товаров из ряда стран теряет товарное обеспечение доллар, находящийся в США.

В то же время отказ от санкций влечёт недоверие к США как оплоту защиты мировой демократии, а это снижает доллар до того уровня, которого он вообще чисто экономически заслуживает, то есть подрывает его гораздо более существенно, гораздо более глобально и гораздо более необратимо.

Федеральная резервная служба США превращается в такой ситуации из "всемирного правительства" в заурядный национальный банк страны с крупнейшей экономикой, но непомерно раздутым курсом, то есть в нацбанк, которому грозят огромные валютные проблемы и которому уже не до произвольной неконтролируемой эмиссии, как сейчас.

Если ФРС не ликвидирует угрозу Трампа, Трамп фактически ликвидирует ФРС в её нынешнем виде.