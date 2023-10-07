Почему ХАМАС удалось атаковать Израиль, несмотря на работу спецслужб и военных: основные причины

Утром 7 октября террористической организации ХАМАС удалось застать врасплох Израиль благодаря тщательно подготовленной военной операции. Палестинские террористы смогли обойти внимательные спецслужбы Израиля и быстро вторгнуться в целый ряд общин.

Боевики, вероятно, заполучили поддержку Ирана в вопросе подготовки к нападению на Израиль. Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, террористическая атака на Израиль вызывает множество вопросов, поскольку израильские спецслужбы – одни из наиболее профессиональных в мире – не смогли противодействовать врагу.

Несмотря на богатый опыт противодействия палестинскому терроризму, в частности, группировке ХАМАС, спецслужбы Израиля не смогли вовремя выявить подготовку атаки и предотвратить ее.

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"По тем событиям, которые мы сейчас можем наблюдать на юге Израиля, эти события не были каким-то образом упреждены, и они даже не рассматривались, как угрожающие. То есть они были организованы настолько тщательно, что удалось даже обойти внимательные спецслужбы Израиля в этом вопросе. Это все наталкивает на то, что организацией занимались не просто террористы с гаража, готовившие сотни реактивных снарядов для обстрела территории Израиля или какие-то группки самоубийц, которые попытались прорваться на территорию Израиля, а это действительно была подготовка на достаточно высоком уровне", – заявил Коваленко.

Кроме того, он обратил внимание, что для внезапной атаки террористы использовали достаточно высокомобильные средства – внедорожники, мотоциклы и даже парапланы. Коваленко подчеркнул, что в планировании этой террористической атаки есть определенный след иранских военных и инструкторов. К тому же, он отметил, что Израиль абсолютно не потерпит подобного рода нападения, поэтому ответ террористам последует достаточно жесткий.

"Как известно, ХАМАС, Иран и Россия создают на Ближнем Востоке такой себе треугольник взаимодействия, политического и не только политического. Какие будут последствия? Последствия будут довольно жесткими. Израиль абсолютно не проглотит подобного рода пощечину, это действительно пощечина. Это не останется без ответа и безусловно тот террор, который устроили террористы в израильских городах, убивая гражданских, буквально расстреливали их в своих домах и на улицах, это не останется без ответа и операция будет на мой взгляд достаточно жесткая", – отметил эксперт.

Коваленко прогнозирует, что ХАМАС понесет полную ответственность за жертвы, которые будут не только в Израиле, но и в самой Палестине. Эксперт подчеркнул, что израильское государство в своих методах не прислушивается к голосу толерантности и пацифизма от западных стран, а действует максимально жестко, чтобы у террористов не возникало желания повторить подобные атаки.

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Ранее сообщалось, что командующий террористическим движением ХАМАС Мохаммад Дейф назвал обстрелы и проникновение в Израиль "днем великой революции". Он призвал израильских арабов браться за оружие и присоединяться к боевикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2023 Израиль провел масштабную военную операцию. Был нанесен самый большой с 2002 года удар по палестинскому городу Дженин. Израильская армия применила ракеты, а также вертолеты и беспилотники. В операции было задействовано около 150 броневиков, было привлечено около тысячи солдат элитного спецподразделения и армии, разведки, полиции и пограничной службы.

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