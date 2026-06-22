Блог | Трамп, Мелони и Навроцкий
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Насчет "личных" отношений Трампа с моей любимой Мелони.
Далее текст на языке оригинала.
Безумовно, Трамп ("Благала зробити спільне фото") поводить себе не як справжній чоловік. З іншого боку, коли дідусеві за 80, то таке…
Особливо – якщо ти президент Головної країни світу.
Але, як і тупий Навроцький несподівано для себе, дурного, спрацював на авторитет Зеленського, так само й оцей хамовитий (як, втім, і його країна!) фактично спрацював на авторитет кращої з італійок.
До речі – щодо Навроцького й принагідно – щодо нової української єдності.
Перелік тих, хто щойно відмовився від нагород Польщі, яка здатна в зручний момент вдарити в спину:
Кучма, Ющенко, Порошенко, Гройсман, Буданов, Сибіга, Боднар (наш посол).