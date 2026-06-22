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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Трамп, Мелони и Навроцкий

Трамп и Мелони. Архивное фото
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Насчет "личных" отношений Трампа с моей любимой Мелони.

Далее текст на языке оригинала.

Безумовно, Трамп ("Благала зробити спільне фото") поводить себе не як справжній чоловік. З іншого боку, коли дідусеві за 80, то таке…

Особливо – якщо ти президент Головної країни світу.

Але, як і тупий Навроцький несподівано для себе, дурного, спрацював на авторитет Зеленського, так само й оцей хамовитий (як, втім, і його країна!) фактично спрацював на авторитет кращої з італійок.

До речі – щодо Навроцького й принагідно – щодо нової української єдності.

Перелік тих, хто щойно відмовився від нагород Польщі, яка здатна в зручний момент вдарити в спину:

Кучма, Ющенко, Порошенко, Гройсман, Буданов, Сибіга, Боднар (наш посол).

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Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
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