Насчет "личных" отношений Трампа с моей любимой Мелони.

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Далее текст на языке оригинала.

Безумовно, Трамп ("Благала зробити спільне фото") поводить себе не як справжній чоловік. З іншого боку, коли дідусеві за 80, то таке…

Особливо – якщо ти президент Головної країни світу.

Але, як і тупий Навроцький несподівано для себе, дурного, спрацював на авторитет Зеленського, так само й оцей хамовитий (як, втім, і його країна!) фактично спрацював на авторитет кращої з італійок.

До речі – щодо Навроцького й принагідно – щодо нової української єдності.

Перелік тих, хто щойно відмовився від нагород Польщі, яка здатна в зручний момент вдарити в спину:

Кучма, Ющенко, Порошенко, Гройсман, Буданов, Сибіга, Боднар (наш посол).