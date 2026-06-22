Похоже, что вскоре Россия перестанет существовать как энергетическая сверхдержава. Когда-то Путин сказал, что у России есть нефть, и это её суперэнергетическое оружие.

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Сегодня это оружие полностью исчерпывается. Украинские дроны атаковали сердце нефтяной промышленности России – Тюмень. Под ударом – тюменский НПЗ, один из немногих заводов, который ещё поставлял бензин россиянам.

Кстати, этот тюменский завод находится в 2000 км от границы с Украиной.

И что остаётся у россиян?

Два крупных НПЗ, которые могут перерабатывать более миллиона тонн нефти в год. Это Омский НПЗ в Западной Сибири и Ангарский НПЗ в Иркутской области.

Омский НПЗ – это вообще самый большой НПЗ, который находится в России. Он расположен на расстоянии 2100 км от границы с Украиной. Я думаю, что наши дроны долетят лишние 100 км (2100–2000).

И останется один Ангарский НПЗ в Иркутской области. Это далеко. 4300 км до этого завода от нас. Не знаю, будут ли у нас такие дроны, но я не удивлюсь, если вскоре появятся.

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Но даже с учётом того, что из всех заводов останется лишь один ангарский, – это полный крах России как страны-бензоколонки. Потому что когда-то великий друг Украины, покойный Джон Маккейн, сказал: "Россия – это страна-бензоколонка. Бензоколонка, притворяющаяся страной".

И это действительно так. И сегодня вооруженные силы Украины делают ему такой посмертный подарок. Это даже уже не заправочная станция.

Верьте в украинскую армию.

Слава Украине!