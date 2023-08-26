'Побили за отказ крикнуть 'Слава Украине': россияне запустили фейк об украинцах в Польше и оконфузились. Видео

Граждане страны-агрессора России запустили фейк, что украинцы в Польше якобы избили их за отказ крикнуть "Слава Украине". Но в этот вброс никто не поверил, более того, польские правоохранители опровергли его.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Варшавы. Вечером 25 августа польская газета WolnośćTV опубликовала видео из Варшавы, на котором якобы 12 украинцев напали на поляков.

Причиной инцидента заявлялось, что якобы отказались выкрикивать "Слава Украине". Журналисты утверждали, что инцидент произошел в День независимости Украины 24 августа.

Эту информацию сразу подхватили кремлевские пропагандисты, массово тиражировавшие ее.

Однако варшавское отделение полиции идентифицировало нападающих. И выяснилось, что среди них не было граждан Украины.

"Было идентифицировано 13 человек. Среди нападающих не было украинцев, но были граждане Грузии. Никто за медицинской помощью не обращался и о преступлении не заявлял", – отметили в ведомстве.

Напомним, злоумышленники распространяют в интернете фейковые статьи с откровенной российской пропагандой, заливая их на поддельные страницы, которые мимикируют под популярные украинские интернет-СМИ. Для схемы используются доменные адреса, похожие на адреса реальных изданий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 17 августа в России вышел в прокат ужасающий по масштабам пропаганды фильм "Свидетель". Его авторы показали украинских воинов как поклонников Адольфа Гитлера и нацизма, использовав все возможные мифы росСМИ.

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