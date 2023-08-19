Гитлер в позолоте и солдаты-насильники: в России сняли отвратительный фильм-агитку о войне в Украине, в котором преступления армии РФ переложили на ВСУ

В России вышел в прокат ужасающий за масштабами пропаганды фильм "Свидетель". Его авторы показали украинских воинов как поклонников Адольфа Гитлера и нацизма, использовав всевозможные мифы росСМИ.

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Более того, военные преступления, которые совершили ВС РФ, создатели на полном серьезе попытались переложить на ВСУ. Мол, Украина сама все это сделала и нарочно обвинила Россию, чтобы "очернить ее в глазах мировой общественности".

В прокат это "кино" страна-агрессор выпустила 17 августа. Режиссер – 46-летний фанат Кремля Давид Дадунашвили, который живет в России, но родился в Грузии. До этого он работал в киносфере в основном как художник-постановщик.

В этом фильме неоднократно появляются изображения Гитлера, в том числе его портрет в позолоте. Сценаристы решили, что у украинских солдат обязательно должны быть наистские тату или книга Mein Kampf .

По сюжету бельгийский скрипач и его менеджер приезжают в Москву на музыкальный конкурс, знакомятся с украинским олигархом и оказываются в Киеве, где встречают полномасштабную войну. "Свидетелем" авторы пытались сделать этого скрипача – мол, он находится в Украине и все видит сам.

Этот "деятель искусства" (кстати, типично манипулятивный для "русского мир" образ) даже якобы попадает в украинский плен.

Сценаристы приписали украинцам все смертные грехи. Абсурдно, но там есть сцена, где украинские военные, а не российские, воруют телевизоры и стиральные машины из торгового центра на территории своей же страны.

Также украинцы якобы ненавидят Донбасс (видимо, чтобы миф о "бомбили восемь лет" даром не пропадал).

В конце концов скрипач выезжает за границу, пытается рассказать об "ужасах" в Украине. Но там ему, бедному, не верят.

Особенно циничный момент: фильм заканчивается текстом о том, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске (8 апреля 2022 года), подрыв роддома (9 марта 2022 года) и драмтеатра (16 марта 2022 года) в Мариуполе, а также массовые убийства в Буче и обстрелы Донецка с Макеевкой – это "преступления киевского режима". В конце появляется строка, что "Свидетель" посвящается "памяти всех погибших".

Как писал OBOZREVATEL, посольство Российской Федерации в ЮАР опубликовало заявление о том, что в прошлом Россия и Украина были объединены "общими ценностями" и стремлением к миру. На иллюстрации к своему тезису пропагандисты прокололись. Они использовали фото митинга, проведенный в Москве 15 марта 2014 года в знак протеста против войны в Украине и аннексии Крыма.

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