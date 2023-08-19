Роспропаганда начала распространять материалы, замаскированные под украинские издания: как не повестись на "зеркало"

Злоумышленники распространяют в интернете фейковые статьи с откровенной российской пропагандой, заливая их на поддельные страницы, мимикрирующие под популярные украинские интернет-СМИ. Для схемы используются доменные адреса, похожие на адреса реальных изданий.

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Однако в этом случае в строке адреса будет видно лишние символы – например, ".ltd". При этом дизайн страницы очень точно повторяет оригинал.

Роспропаганда таким образом втирается в доверие к читателю, пытаясь убедить его, что "новость" опубликовало популярное авторитетное медиа.

В частности, хакеры использовали поддельный сайт, который повторяет дизайн сайта OBOZREVATEL, чтобы опубликовать дезинформацию в духе "союзники нас сливают".

Пропагандисты в этом тексте заявили, что США якобы "разочаровались в успехе контрнаступления и войны в общем – судя по всему, мы больше ничего ни от кого не получим".

OBOZREVATEL никогда не публиковал подобную статью. Наше издание выходит под доменным именем "obozrevatel.com", а фейк злоумышленники залили на поддельный сайт-зеркало "obozrevatel.ltd", созданный специально для дезинформации украинцев.

Более того, подобные "новости" неизвестные аккаунты запускают на рекламу в социальной сети Facebook. Целевая аудитория – украинцы. Этот трюк нужен пропагандистам, чтобы жители нашей страны увидели материал, заинтересовались и прочитали выдуманную манипулятивную информацию.

Линки на этой фейковой странице не активны. Перейти на другие публикации или на главную сайта не получиться – будет выдавать ошибку.

Это не первый случай, когда противник использует сайты-зеркала для своей информационной операции. В апреле 2023 года преступники уже публиковали фейки под видом нашего издания.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 17 августа в России вышел в прокат ужасающий по масштабам пропаганды фильм "Свидетель". Его авторы показали украинских воинов как поклонников Адольфа Гитлера и нацизма, использовав всевозможные мифы росСМИ.

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