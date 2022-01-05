По всему Казахстану на фоне массовых протестов отключили интернет: появились подробности
В крупнейшем городе Казахстана Алматы продолжаются массовые протесты против властей. На фоне этого по всей стране отключили интернет.
Глобальная сеть не работает и у мобильных, и у проводных операторов. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга блокировок и доступности ресурсов Global Check.
Радио-интерфейсы операторов попросту не принимают подключения клиентов.
Ранее протестующие захватили резиденцию президента Казахстана. Со своей стороны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности (ранее его возглавлял Нурсултан Назарбаев). С сегодняшнего дня глава государства намерен действовать жестко.
Позже в городе Талдыкорган Алматинской области протестующие снесли памятник Назарбаеву.
В среду, 5 января, утром митингующие в Казахстане штурмовали акимат – здание городской администрации. Были слышны взрывы и выстрелы. Также начался пожар на первом этаже.
Пожар замечен и в резиденции президента, а также в здании прокуратуры Алматы.
В это время другая часть толпы пыталась прорваться в старую резиденцию президента Казахстана, которая находится в 50 метрах от акимата.
При штурме акимата Алматы пострадали силовики, которые находились в тот момент внутри здания.
Кроме того, митингующие открыли огонь по военным на улице, один солдат ранен.
Позже стало известно, что в городе Алматы идет активная стрельба. Вероятно, стороны начали применять боевое оружие. По словам очевидцев, один из военных получил огнестрельное ранение.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января 2022 года в Казахстане вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн), что привело к массовым протестам почти во всех городах страны. Митингующие добились обещания снизить цены, а теперь требуют политических реформ.
Из-за масштабных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Оно будет распространяться на Алматы и Мангистаускую область и будет действовать предварительно до 19 января.
Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в материале.