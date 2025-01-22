По примеру Холокоста: в Израиле за отрицание теракта ХАМАС будут сажать в тюрьму на 5 лет

В среду, 22 января, кнессет Израиля принял важный закон. Он предусматривает уголовную ответственность за отрицание, умаление или празднование нападения террористической группировки ХАМАС на южный Израиль. Он произошел 7 октября 2023 года.

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Об этом пишет Times of Israel. Издание отмечает, что законопроект, автором которого является член партии "Единый Израиль" Одед Форер, разработан по образцу закона 1986 о запрете отрицания Холокоста.

"Любой кто скажет или напишет что-то, что отрицает резню 7 октября с намерением защитить террористическую организацию ХАМАС и ее союзников, выразить им симпатию или отождествить себя с ними, будет приговорен к пяти годам заключения", - говорится в документе.

Впрочем, заявления, сделанные "добросовестно или в законных целях", например во время исследования или для предоставления информации в рамках судебного производства, не считаются преступной деятельностью по закону.

"Государство Израиль сегодня громко и четко заявило: отрицание зверств 7 октября не пройдет молчанием ни в Кнессете, ни на улице, ни во всем мире. Любой, кто пытается отрицать ужасные преступления ХАМАСа, является активным партнером в распространении лжи и подстрекательстве. подрывает основы нашего общества", подчеркнул Форер после принятие закона.

Впрочем, издание уточняет, что закон об отрицании массовых убийств вызвал беспокойство среди некоторых правозащитников относительно его потенциального влияния на свободу слова. Особенно учитывая большое количество расследований и полицейских обвинений против арабских граждан Израиля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля обещал уничтожить группу боевиков ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Однако по состоянию на данный момент группировка оказывает влияние на ситуацию в Секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 января Армия обороны Израиля начала процесс отвода войск из сектора Газа в рамках договоренностей о прекращении огня и обмене заложников.

Вечером того же дня ХАМАС передал трех женщин из Израиля, которых удерживал в плену 471 день, представителям Красного Креста для возвращения домой. Заложницам 31, 28 и 24 лет.

А уже 21 января премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции "Железная стена" на Западном берегу реки Иордан. Израильские войска приступили к зачистке города Дженин от террористов.

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