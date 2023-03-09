Петр Павел официально стал президентом Чехии: что известно об победившем пророссийского кандидата экс-члене Военного комитета НАТО

В четверг, 9 марта, Петр Павел официально стал четвертым президентом Чехии. В Пражском граде состоялась его инаугурация.

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Детали церемонии сообщило издание ČT24. Объявляя присягу, новоизбранный лидер страны поклялся в верности Чешской Республике и обязался соблюдать ее Конституцию и законы (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте до конца новости).

Также в своем выступлении Павел пообещал вскоре опубликовать план конкретной цели на первые 100 дней своей работы. Новый президент Чехии ставит себе целью сделать правительство более открытым для людей и событий, и вернуть прозрачное и регулярное общение, поскольку люди предпочитают правду и порядочность.

Напомним: Петр Павел – бывший глава Военного комитета НАТО, генерал в отставке, кандидатуру которого на президентских выборах в Чехии поддержали 58,32% (3 358 926 голосов) избирателей, тогда как его соперник Андрей Бабиш набрал 41,67% (2 400 271) голосов.

Обращаясь к своим избирателям, Павел в своей речи говорил о будущем страны и проблемах, с которыми ей придется столкнуться. Но очень важно, считает победитель выборов, чтобы граждане Чехии встретили трудности как единое целое.

Почти всю жизнь Павел посвятил защите государства – как и его отец, также являвшийся кадровым военным. Свою военную карьеру он начинал в социалистической Чехословакии и смог достичь незаурядных вершин в профессиональной области. В частности, в 2015-2018 годах он возглавлял Военный комитет НАТО – это высшая военная должность в Альянсе и, ведь генеральный секретарь является политическим чиновником.

Небезосновательно новоизбранного президента называют большим другом Украины. Как глава Военного комитета НАТО он побывал в нашем государстве в 2018 году. А после начала полномасштабного российского вторжения стал активным приверженцем военной помощи Украине и даже сам собирал средства для помощи ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– новоизбранный президент Чехии Петр Павел намерен посетить Украину в ближайшие месяцы. Скорее всего, официальный визит политика в Киев придется на апрель;

– президент Чехии Петр Павел неожиданно посетил концерт украинской группы ТНМК в Праге. Лидер страны стоял прямо под сценой у толпы украинских поклонников ТНМК.

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