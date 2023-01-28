Президентом Чехии стал экс-глава Военного комитета НАТО: что известно о Петре Павеле. Фото

В Чехии 28 января прошло голосование во втором туре президентских выборов. По данным экзитполов и после подсчета почти 90% голосов следующим президентом страны стал бывший глава Военного комитета НАТО, генерал в отставке Петр Павел, его уже поздравил с победой глава чешского правительства Петр Фиала.

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Об этом сообщает чешское издание Аktuality.sk. Петра Павела небезосновательно называют великим другом Украины.

Голосование во втором туре президентских выборов в Чехии завершилось в 14:00. За два часа было подсчитано уже почти 90% бюллетеней, и сейчас лидерство среди кандидатов удерживает Петр Павел, который в 2015-2018 годах возглавлял Военный комитет НАТО, а до этого в течение трех лет был начальником Генерального штаба армии Чехии. Его результат – 57,07% против 42,92%.

Несмотря на то что подсчет голосов еще не завершен, шансов победить у Бабиша уже нет. Поэтому новоизбранного президента Чехии уже поздравил глава правительства Петр Фиала.

"Победил гражданский кандидат, победили ценности, которые он представлял, и это чрезвычайно важная новость в это сложное в международном и экономическом плане время", – сказал премьер-министр Чехии.

Он добавил, что гордится тем, что граждане Чехии реализуют свое право голоса, и сказал, что с нетерпением ждет начала работы с новым президентом.

Сам Петр Павел уже выступил перед народом Чехии как новоизбранный глава государства. Он поблагодарил всех, кто за него голосовал, а также всех, кто пришел на выборы.

"Они дали понять, что заботятся о том, как будет выглядеть эта страна", – заявил победитель выборов.

Он отметил, что хочет, чтобы во власть и в политику Чехии вернулись ценности и чтобы эти ценности обрели былое значение для всех граждан. Это непременно повлечет за собой рост качества жизни в стране.

Павел в своей речи говорил о будущем страны и о проблемах, с которыми ей придется столкнуться. Но очень важно, считает победитель выборов, чтобы граждане Чехии встретили трудности как единое целое.

По словам Павела, общество ранено кризисами и политическим противостоянием, взаимными обвинениями и поиском того, что не работает, вместо того, что можно изменить вместе. Однако он убежден: Чехия может стать процветающим государством.

"Я думаю, что у нас есть все, что нужно, и мы можем это сделать", – заявил политик.

Явка на втором туре выборов составила около 70%.

По результатам первого тура Петр Павел опередил Бабиша всего на 0,4%, получив 35,4% голосов избирателей.

Вероятный следующий президент Чехии практически всю жизнь посвятил защите государства – как и его отец, также бывший кадровым военным. Свою военную карьеру, по данным "Радио Свобода", Павел начинал в социалистической Чехословакии и смог достичь карьерных вершин на избранном поприще.

Так, в 2015-2018 годах он возглавлял Военный комитет НАТО – это высшая военная должность в Альянсе, ведь генеральный секретарь является политическим чиновником.

Именно Павел был инициатором горячей линии с Генштабом РФ и контактировал с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым в 2017 году. Тогда обсуждали Крым после оккупации полуострова Россией в 2014 году и войну на Донбассе.

Петра Павела не зря называют большим другом Украины. Как глава Военного комитета НАТО он побывал в нашем государстве в 2018 году. А после начала полномасштабного российского вторжения стал активным приверженцем военной помощи Украине. Более того, генерал в отставке, ныне оказавшийся в шаге от президентского кресла в Чехии, сам собирал средства для помощи ВСУ.

Напомним, незадолго до второго тура выборов оппонент Павела, кандидат в президенты Чехии Бабиш заявил, что не будет отправлять чешских солдат в Польшу и страны Балтии в случае нападения на них РФ. Тот факт, что Чехия как член НАТО обязана это сделать, политика отнюдь не смутила. "Я хочу мира", – заявил миллиардер журналистам.