Стоял прямо под сценой: избранный президент Чехии посетил концерт украинской группы ТНМК в Праге. Видео

В Праге состоялся благотворительный концерт популярной украинской группы "Танок на майдані Конґо". Неожиданно, в зрительном зале заметили новоизбранного президента Чехии Петра Павела, который пришел к власти в конце января этого года, сменив пророссийского Милоша Земана.

Видео дня

Лидер страны стоял прямо под сценой около толпы украинских поклонников ТНМК. Рядом с ним, вероятно, был охранник. Соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook один из солистов коллектива Александр "Фоззи" Сидоренко (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Президент с улыбкой наблюдал за тем, как фаны отрываются под культовый хит "Файне мiсто Тернопiль" группы "Брати Гадюкины" в исполнении ТНМК. В руках он держал бумажный стаканчик с чаем.

"В Праге работал подставкой для микрофона детского хора, а за этим вежливо наблюдал президент Чехии Петр Павел. Хорошее будет воспоминание, хорошее", – подписал видео "Фоззи".

Отметим, концерт состоялся 25 февраля возле здания посольства Украины в Праге. Мероприятие проходило под лозунгом "Четко видим, что нужно делать" и было посвящено героическому противостоянию украинского народа российской агрессии.

Напомним, на днях Петр Павел выступил за вступление Украины в НАТО. Он убежден, что этот вопрос должен быть рассмотрен сразу же после завершения войны, которую развязала Россия.

Как писал OBOZREVATEL, концерт группы ТНМК во Флоренции, Италия, отменили. По словам участников коллектива, рядом проходила акция неофашистов, а это якобы могло стать причиной для конфликта.

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