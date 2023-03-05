Новоизбранный президент Чехии сказал, когда хочет совершить первый визит в Украину

Новоизбранный президент Чехии, чья инаугурация пройдет уже на будущей неделе, Петр Павел намерен посетить Украину в ближайшие месяцы. Скорей всего официальный визит политика в Киев придется на апрель.

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Об этом сообщил портал ceskenoviny.cz. Первые сто дней пребывания на новом посту Павел будет находиться в разъездах в соседних государствах, направленных на построение дружественных отношений с партнерами.

"Первая поездка президента Павела сразу после инаугурации традиционно состоится в Словакию. Впоследствии он отправится в Польшу, а 21 и 22 марта – в Германию. В апреле он намерен посетить штаб-квартиры Евросоюза и Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе. В этом же месяце хочет поехать в Украину", – указано в сообщении.

После этого, скорей всего уже в мае, чешский лидер посетит своих коллег в Австрии и Венгрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел активно поддерживает вступление Украины в НАТО. Он убежден, что этот вопрос должен быть рассмотрен сразу же после завершения войны, которую развязала страна-агрессор Россия.

При этом он готовится к любому из возможных сценариев завершения войны, развязанной Россией. Однако больше Павел склоняется к высокой вероятности победы украинской армии. Впрочем, во многом это зависит от Запада.

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