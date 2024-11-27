Перемирие стартовало: что следует знать о соглашении по прекращению огня между Израилем и 'Хезболлой'

Спустя 14 месяцев активных боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном террористической группировкой "Хезболла" было принято соглашение по прекращению огня. Перемирие должно создать условия для восстановления прочного спокойствия и позволит жителям Израиля и Ливана безопасно вернуться в свои дома.

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Контроль за выполнением резолюции ООН, принятой по окончании войны между Израилем и "Хезболлой" в 2006 году взяли на себя Соединенные Штаты и Франция. Что следует знать о перемирии и есть ли риск повторного конфликта, выяснял OBOZ.UA.

Что предусматривает перемирие?

Накануне президент США Джо Байден заявил, что перемирие направлено на "постоянное прекращение боевых действий". В соответствии с соглашением, ЦАХАЛ обязан постепенно вывести войска с юга Ливана в течение 60 дней. В тот же период времени боевики и оружие "Хезболлы" будут выведены из района к югу от реки Литани, границы, установленной в конце последней войны Израиля и "Хезболлы" в 2006 году. Террористов в этом районе заменят ливанские правительственные силы.

Стоит отметить, что через несколько минут после начала прекращения огня Армия обороны Израиля предупредила жителей Южного Ливана не "направляться в поселки, которые ЦАХАЛ приказал эвакуировать. Представители Армии обороны Израиля заявили, что израильские войска выступят с отдельным заявлением и сообщат мирным жителям, когда будет безопасно вернуться домой.

Нынешнее соглашение о прекращении огня предусматривает, что районы к югу от Литани должны быть свободны от любого вооруженного персонала или оружия, кроме принадлежащих ливанскому государству и миротворческим силам ООН.

Кроме того, США и Франция присоединятся к существующему механизму, в который входят UNIFIL, Ливан и Израиль. Все стороны взяли на себя обязательства отслеживать нарушения в указанном районе.

В США отметили, что на юге Ливана не будет американских войска. В то же время будет оказана военная поддержка Ливанским вооруженным силам совместно с ливанской армией и с французскими военными.

Как прекращение огня в Ливане поможет урегулировать ситуацию в Газе?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что прекращение боевых действий в Ливане также даст израильским войскам возможности для пополнения запасов оружия, боеприпасов и личного состава. Глава правительства подчеркнул, что это поможет ЦАХАЛ высвободить больше сил для службы в секторе Газа.

В то же время американские чиновники выразили надежду, что прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" даст импульс для прорыва в переговорах по Газе. В Белом доме отметили, что работают с Турцией, Египтом и Катаром, чтобы "сделать еще один рывок" к соглашению.

Высокопоставленный представитель ХАМАС позитивно отреагировал на прекращение огня между Израилем и "Хезболлой". Он заявил, что палестинская группировка готова достичь прекращения огня в секторе Газа

В ХАМАС отметили, что проинформировали посредников в Египте, Катаре и Турции, что палестинская группировка готова к соглашению о прекращении огня и серьезной сделке по обмену пленными.

Самый смертоносный конфликт с 2006 года

Со времен Второй ливанской войны в 2006 году современный конфликт стал самым смертоносным в Ливане. По предварительным данным, в стране погибло более 3800 человек, еще 15 тыс. пострадали. Кроме того, около 1 млн людей были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий.

По данным израильских властей, в результате нападений "Хезболлы" на Израиль и оккупированные Голанские высоты погибло по меньшей мере 75 человек, более половины из которых – мирные жители. Более 50 израильских солдат были убиты в боях на юге Ливана.

Израиль пригрозил "сохранить полную свободу военных действий"

Глава израильского правительства Нетаньяху пригрозил, что ЦАХАЛ сохранит полную свободу военных действий в Ливане "при полном понимании со стороны Соединенных Штатов". Политик предупредил, что, если боевики "Хезболлы" нарушат соглашение и попытаются вооружиться, Израиль предпримет превентивные шаги.

Нетаньяху также заявил, что прекращение боевых действий в Ливане позволит Армии обороны Израиля сосредоточиться на "иранской угрозе".

"Если Хезболла попытается восстановить террористическую инфраструктуру вблизи границы, мы нападем. Если она запустит ракету, если она выроет туннель, если она привезет грузовик с ракетами, мы нападем", – заявил премьер Израиля.

В свою очередь президент США поддержал точку зрения Нетаньяху. При этом Байден подчеркнул, что если "Хезболла" или кто-либо другой нарушит соглашение и станет представлять прямую угрозу Израилю, то ЦАХАЛ будет защищаться в соответствии с международным правом. Однако американский президент добавил, что соглашение сохраняет суверенитет Ливана.

Напомним, 23 ноября Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по центру Бейрута, ливанской столицы. Было выпущено не менее четырех ракет, по предварительным данным, 11 человек погибли и еще 33 получили ранения.

Ранее сообщалось, что МУС выдал ордера на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля. В Гааге заявили, что они выданы за "преступления против человечности и военные преступления".

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле люди вышли на протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галланта. Оппозиционные политики назвали такое решение Нетаньяху, принятое во время боевых действий ЦАХАЛ на разных фронтах, серьезным нарушением системы безопасности и принципов надлежащего управления в стране.

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