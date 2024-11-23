Израиль нанес ракетный удар по Бейруту: есть погибшие и раненые, целью мог быть новый лидер 'Хезболлы'

Утром 23 ноября Армия обороны Израиля нанесла очередной авиаудар по ливанской столице Бейруту. Источники в службах безопасности Израиля заявили, что в ходе авиаудара по центральной части города было выпущено не менее четырех ракет.

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Целью израильской атаки мог быть новый главарь террористической организации "Хезболла" Наим Касем либо высокопоставленный офицер "Хезболлы" Талал Хамия. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

По предварительным данным, 11 человек погибли и еще 33 получили ранения в результате израильской ракетной атаки. Государственное национальное информационное агентство Ливана утверждает, что израильские военные якобы "полностью разрушили восьмиэтажный жилой дом пятью ракетами".

Перед нанесением удара Армия обороны Израиля не отдала приказ об эвакуации мирных жителей, как это было сделано в ходе недавних авиаударов по опорному пункту террористической группировки "Хезболла" в южных пригородах ливанской столицы. В ЦАХАЛ пока не прокомментировали авиаудар по Бейруту.

В то же время предположительной целью израильских ракет могли стать высокопоставленные офицеры "Хезболлы". Телеканал террористов "Аль-Манар" сообщает, что по меньшей мере 4 человека погибли и 23 получили ранения в результате атаки в районе Баста в Бейруте. О потерях среди руководителей террористической группировки в СМИ ничего не упоминали.

Напомним, 17 ноября в Бейруте был ликвидирован представитель "Хезболлы" Мохаммед Афифа. Это произошло в результате авиаудара по столице Ливана.

Ранее сообщалось, что МКС выдал ордера на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля. В Гааге заявили, что они выданы за "преступления против человечности и военные преступления".

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле люди вышли на протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галланта. Оппозиционные политики назвали такое решение Нетаньяху, принятое во время боевых действий ЦАХАЛ на разных фронтах, серьезным нарушением системы безопасности и принципов надлежащего управления в стране.

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