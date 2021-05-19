После разговора с Байденом Нетаньяху пообещал продолжать операцию против ХАМАС и назвал ее главную цель

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал оборону естественным правом государства. Операция ЦАХАЛа против террористов исламистского движения ХАМАС будет продолжаться, пока не будет достигнута ее цель– восстановление мира и безопасности для граждан Израиля.

С такими заявлениями политик выступил в среду, 19 мая, поблагодарив также стран-партнеров за поддержку. Видеообращение Нетаньяху было опубликовано на официальном Facebook-аккаунте премьера Израиля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

По его словам, он особенно ценит поддержку права Израиля на самооборону президентом США Джо Байденом. Напомним, что днем ранее состоялся телефонный разговор американского и израильского лидеров.

"Я полон решимости продолжать эту операцию до тех пор, пока не будет достигнута ее цель – восстановление мира и безопасности для вас, граждане Израиля", – заявил Нетаньяху.

Он рассказал, что 19 мая посетил оперативный штаб Армии обороны в "Кирие", работа которого "очень впечатляет".

"Каждый день мы наносим удары по новым возможностям террористических организаций, мы нейтрализуем все больше командиров, разрушаем все больше многоэтажек, используемых террористами, уничтожаем все больше оружейных складов", – отметил политик.

Он также призвал послов иностранных государств поддержать право Израиля на самооборону, поскольку это связано с общей безопасностью и общими интересами на Ближнем Востоке.

Обращение премьер-министра:

Как писал OBOZREVATEL: