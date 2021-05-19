Армия Израиля уничтожила позиции ХАМАСа: появились новые фото точных ударов

В среду, 19 мая, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила ликвидировать террористов исламистского движения ХАМАС и их позиции. Последние активизировали подпольную деятельность на территории противника.

Об этом в своем Telegram-канале "Дежурный по Израилю" написал журналист Марк Новиков. Он показал зрелищные кадры ликвидации объектов террористов в секторе Газа (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Армия обороны Израиля продемонстрировала в Twitter момент уничтожения ракетной площадки ХАМАСа, размещенной на крыше гражданского здания. Мирных жителей заранее предупредили об атаке и дали время на эвакуацию.

Посмотрите: ХАМАС превратил гражданское здание в Газе в ракетную площадку, запускающую ракеты по Израилю.



Согласно международному праву, гражданское сооружение, используемое для военных задач, является законной военной целью.



Мы дали гражданам время эвакуироваться, а потом... pic.twitter.com/mQSMnNUtmr — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 19, 2021

Новиков также написал о ликвидации террористки в израильском городе Кирьят-Арба. Она осуществила неудавшуюся попытку ножевого нападения.

По данным China Xinhua News, в результате израильских авиаударов по сектору Газа 19 мая были убиты пятеро палестинцев, среди которых был один журналист. Еще несколько человек ранены.

Палестинцы заявили, что за последние 10 дней в секторе Газа погибли 219 человек, а 1530 получили ранения. В Израиле же сообщили о двенадцати погибших в результате обстрелов ХАМАСа.

О развитии конфликта Израиля и Палестины читайте в нашем материале по ссылке. О причинах эскалации можно прочитать здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что есть две возможности наладить ситуацию в регионе. Первая – это оккупация израильской стороной сектора Газа, а второй вариант предусматривает создание фактора сдерживания.