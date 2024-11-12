'Войну нужно завершить': Трамп назначит госсекретарем сенатора Рубио. Что это значит для Украины

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой будущего государственного секретаря. По информации американских СМИ, им станет сенатор из Флориды Марко Рубио.

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При этом Трамп все еще может передумать в последнюю минуту и остановиться на другом кандидате. Об этом сообщает The New York Times.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и сразу занял жесткую позицию во внешней политике. В его политических заявлениях неоднократно упоминались взаимоотношения США с Китаем, Ираном, Венесуэлой и Кубой. В последнее время он также повторял позицию Трампа по таким вопросам, как война России против Украины, заявляя, что конфликт зашел в тупик и должен быть завершен.

По информации Reuters, Рубио в недавних интервью заявил, что Украине необходимо "искать мирное урегулирование с Россией, а не сосредотачиваться на возвращении всех территорий, которые Россия захватила за последнее десятилетие". Стоит отметить, что Рубио был одним из 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против пакета военной помощи Украине в размере 95 миллиардов долларов. При этом Рубио настаивал на важности поддержки Украины и даже публично критиковал однопартийцев за сомнение в необходимости помогать Киеву.

Во время предвыборной кампании Рубио заявлял, что в вопросе российско-украинской войны "должен быть здравый смысл", настаивая на проведении переговоров. Также он говорил, что Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну.

"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть доведена до конца. Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл. Не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть окончания войны", – говорил Рубио.

Напомним, Трамп подчеркнул, что бывшему кандидату в президенты от Республиканской партии Никки Хейли и бывшему госсекретарю Майку Помпео места в Белом доме не найдется.

Как сообщал OBOZ.UA, еще до официального вступления в должность Трамп начал формировать свою команду чиновников, в частности, назначил республиканца Майка Уолтца советником по вопросам национальной безопасности.

Ранее Трамп объявил еще о двух ключевых фигурах в своей будущей администрации. В частности, он намерен назначить конгрессвумен-республиканку Элиз Стефаник на должность посла США в ООН, а бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) Тома Хомана – "пограничным царем", наделив его широкими полномочиями по депортации нелегальных иммигрантов.

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