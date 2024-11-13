Голосовал против выделения помощи Украине: Трамп объявил Майка Уолтца советником по национальной безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп официально назначил конгрессмена от Флориды Майка Уолтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации. Ранее он голосовал против выделения помощи Украине.

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Об этом сообщает CNN. Трамп подчеркнул, что Майк Уолтц имеет значительный опыт работы в правительстве, в частности в Белом доме и Пентагоне.

"Конгрессмен Майк Уолтц назначен работать моим советником по национальной безопасности. Майк - первый зеленый берет, избранный в Конгресс, и раньше работал в Белом доме и Пентагоне, - заявил Трамп.

Он также отметил, что его новый советник является преданным сторонником внешней политики "Америка прежде всего" и стремится к "миру через силу".

Майк Уолтц активно занимается вопросами безопасности США, в частности в контексте противостояния Китая. Он является одним из самых строгих критиков Китая в Республиканской партии.

Однако его взгляды на помощь Украине менее однозначны. В 2022 году Уолтц выступал за предоставление Украине большего количества оружия. Однако его позиция поменялась. В 2023 году он написал статью для Fox News, где заявил, что "эра пустых чеков для Украины от Конгресса закончилась". Он также голосовал против дополнительных $60 млрд. помощи Украине в апреле 2024 года.

Конгрессмен также выразил сомнения в целесообразности вступления Украины в НАТО, отмечая, что на данный момент Украина не может внести существенный вклад в коллективную безопасность альянса. Он говорил, что такой шаг может вовлечь США в непосредственный конфликт с Россией.

Напомним, Трамп подчеркнул, что бывшей кандидатке в президенты от Республиканской партии Никки Гейли и бывшему госсекретарю Майку Помпео места в Белом доме не найдется.

Как сообщал OBOZ.UA, еще до официального вступления в должность Трамп начал формировать свою команду чиновников, в частности, назначил республиканца Майка Волца советником по национальной безопасности.

Ранее Трамп объявил еще о двух ключевых фигурах в своей будущей администрации. В частности, он намерен назначить конгрессвумен Элиз Стефаник на должность посла США в ООН, а бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) Тома Гомана – "пограничным царем", наделив его широкими полномочиями по депортации нелегальных иммигрантов.

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