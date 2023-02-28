Пентагон: украинские военные завершают обучение на системах ПВО Patriot в США

Соединенные Штаты и другие союзнические государства обучили уже 4 000 украинских солдат управлять и пользоваться западным оружием. На полигонах штата Оклахома наши военные научились эксплуатировать системы противовоздушной обороны Patriot.

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В Пентагоне крайне одобрительно характеризуют успехи наших бойцов. Об этом сообщило CNN, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя министерства обороны США Дугласа Симса.

Согласно этой информации, обучение уже подходит к концу. Это далеко не единственная установка, которая позволит украинской армии быть эффективной в защите своих территорий от захватчиков.

"Коллективная подготовка продолжается по всей Европе и резко увеличивает украинские общевойсковые вооруженные формирования. В общей сложности, с января военные США обучили более 1000 украинцев, в результате чего общее количество обученных Соединенными Штатами составляет чуть более 4000", – указал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше продолжаются учения украинских военных по управлению боевыми танками Leopard. Тренировки проходят под руководством Вооруженных сил Канады в партнерстве с солдатами регулярной польской армии.