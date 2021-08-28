Пентагон сообщил о ликвидации двух главарей ИГИЛ в Афганистане

Двух главарей террористической группировки "Исламское государство" было ликвидировано при авиаударе США в Афганистане, еще один получил ранения. Такое заявление сделали в Пентагоне.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщил генерал-майор Уильям Тэйлор на брифинге в Пентагоне, трансляция которого велась в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

"Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГИЛ были убиты, один ранен. Нам известно об отсутствии потерь среди гражданского населения. Не уточняя никаких планов на будущее, я скажу, что мы продолжим защищаться и использовать возможности для проведения контртеррористических операций по мере необходимости", — сказал он.

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Ранее в этот же день сообщалось, что Соединенные Штаты в Афганистане провели спецоперацию против боевика ИГИЛ. Предварительно, боевик был уничтожен ударом с беспилотника. Как указали в американском военном ведомстве, он был причастен к атаке на аэропорт Кабула, в результате которой погибли 13 военнослужащих США.

В ходе брифинга представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что американские военнослужащие уже начали выводить силы из аэропорта Кабула.

Пресс-секретарь ведомства добавил, что США все еще намерены завершить в Афганистане военную операцию по эвакуации до 31 августа. Ситуация с угрозами безопасности в Кабуле остается динамичной, США ее постоянно отслеживают, сказал Кирби.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Джо Байден сказал, что в полной мере несет ответственность за все, что недавно произошло в столице Афганистана Кабуле. Он подчеркнул, что эвакуация продлится, несмотря на теракт.

Число жертв теракта в аэропорту Кабула в Афганистане 26 августа возросло до 200 человек. Среди них 13 американских военнослужащих.