Байден о ситуации в Афганистане: я в полной мере несу ответственность за все

Президент США Джо Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за все, что недавно произошло в столице Афганистана Кабуле. Он подчеркнул, что эвакуация продолжится, несмотря на теракт.

Байден напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп заключил сделку с террористическим движением "Талибан", чтобы вывести из страны всех американских военнослужащих к 1 мая, пишет CNN. Президент подчеркнул, что у него была только одна альтернатива – чтобы тысяча человек вернулись вести войну.

"Представьте себе, где бы мы были, если бы я указал 1 мая, если бы не собирался пересматривать дату эвакуации. Мы собирались остаться там", – сказал Байден.

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Он добавил, что никогда не считал, что США должны жертвовать жизнями американцев в попытке установить демократическое правительство в Афганистане. Президент подчеркнул, что страна ни разу не была единой за всю свою историю.

Байден сказал, что атака в Кабуле 26 августа не остановит эвакуацию граждан США и Афганистана. Он приказал своим командирам разработать планы по нанесению ударов по руководству и объектам террористов группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Отметим, что количество жертв в результате взрыва в аэропорту Кабула в Афганистане в четверг, 26 августа, перевалило за 100. Скончались 13 американских военнослужащих и 90 мирных граждан. Это нападение стало самым смертоносным днем ​​для военных США в Афганистане с 2011 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, выживший во время взрывов в столице Афганистана Кабуле рассказал о теракте. Мужчина сравнил происшествие с концом света.