Павел Дуров впервые показал свою старшую дочь, которая помогала ему в создании Telegram. Фото

Основатель и генеральный директор популярного мессенджера Telegram Павел Дуров, имеющий украинское происхождение, поделился с поклонниками фото со своей старшей дочерью. На снимке юная наследница бизнесмена "помогает" ему создавать приложение.

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Архивными кадрами программист поделился в своем личном Telegram-канале. Он отметил, что трогательное фото было сделано в далеком 2013 году.

"Пока мы терпеливо ждем, когда Google одобрит последнее обновление Telegram, давайте немного поностальгируем. Это моя старшая дочь учит меня, как запустить Telegram летом 2013 года. Она – настоящий мозг, стоящий за всем этим", – оставил шутливый комментарий бизнесмен.

На опубликованном кадре видно, как основатель мессенджера с восторгом показывает что-то своей наследнице в телефоне. Со своей стороны девочка внимательно слушает рассказ папы.

Поскольку Павел Дуров довольно редко делится личной жизнью в сети, его часто называют одним из самых тихих и непубличных миллиардеров современного мира. Он никогда не афишировал свои отношения, более того, утверждал, что у него нет и никогда не было жены.

Однако аудиторию программиста больше удивило заявление о том, что у бизнесмена может быть более 100 биологических детей. Дело в том, что он занимался донорством спермы, чтобы помочь парам из 12 стран по всему миру родить младенцев.

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