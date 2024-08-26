Имеет сотни детей и никогда не был женат: что известно о личной жизни Павла Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова арестовали в аэропорту Парижа, когда миллиардер прибыл в столицу Франции с девушкой. Вероятно, это россиянка Юлия Вавилова, стример и криптокоуч, которая сейчас живет в Дубае.

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По крайней мере, так считает ряд российских изданий. Дело в том, что эту девушку раньше видели в компании Дурова; к тому же она в сети показывала фото, как предполагается, именно с борта самолета Дурова.

Как сообщают российские таблоиды, хотя Юля Вавилова и проживает в Дубае, она часто оказывается в тех местах, где находится Павел Дуров. А в ночь, когда Дурова арестовали, Юля перестала появляться в сети.

Дуров и Вавилова никогда не афишировали свои отношения (если, конечно, они есть). Однако судя по геолокации девушки в соцсетях, этим летом она посещала одни и те же страны именно в то же время, когда там был Дуров.

Основатель и обладатель Telegram Павел Дуров очень мало рассказывал о своей личной жизни. OBOZ.UA решил объединить все, что доподлинно известно об отношениях миллиардера.

Сам Дуров в конце июля заявил, что у него нет и никогда не было жены (потому что, по его словам, "лучше всего жить в одиночестве"), однако дети есть. Более того, Дуров добавил, что у него может быть более 100 биологических детей, потому что он занимался донорством спермы.

Дуров говорит, что его уговорил на донорство знакомый глава банка спермы и клиники исуственного оплодотворения: мол, у Павла "высококачественный донорский материал, поэтому его гражданская обязанность сдавать сперму". Это звучало безумно, чтобы заставить его согласиться, рассказал миллиардер и добавил, что ни о чем не жалеет.

Причем Дуров не уточняет, откуда он знает, но утверждает, что помог более ста парам в 12 странах родить детей. И теперь он планирует "открыть код своей ДНК", чтобы его биологические дети могли найти друг друга.

Относительно 100 детей есть только утверждение самого Дурова. Еще о пяти, появившихся в гражданских браках Павла, утверждают знакомые и женщины миллиардера.

Дарья Бондаренко и Павел Дуров познакомились во время учебы в Санкт-Петербургском университете. Пара никогда не рассказывала о своих отношениях, однако публицист Николай Кононов в книге "Код Дурова" утверждает, что Дарья и Павел жили в гражданском браке, а в 2009 и 2010 годах зарегистрировали в ЗАГСе общих сына и дочь.

И Дарья, и Павел отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Юристка из Татарстана Ирина Болгар утверждает, что она мать троих детей Павла Дурова. И ее дети носят фамилию отца. Это Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года и Давид Дуров 2017 года рождения. Болгар с детьми живет в Швейцарии. Никаких доказательств, даже общих с Павлом фотографий женщина никогда не показывала.

Модель Елена Шишкова также утверждала, что имела роман с Дуровым. Она рассказывала о путешествиях вместе в Париж и даже показывала снимок, где она вместе с Павлом на фоне Эйфелевой башни.

В сети "ВКонтакте" (которую, как известно, также создал Дуров) среди пользователей ходили слухи о романе Павла с моделью Катариной Пудар. Поводом для этого послужило то, что девушка приняла участие в акции "Футболки от Дурова".

Как сообщил OBOZ.UA, задержание Дурова спровоцировало настоящую панику в России. Власти страны-агрессора, "военкоры" и пропагандисты в один голос заговорили о несправедливости задержания программиста. Они опасаются того, что французские следователи достигнут своего и получат доступ к Telegram.

В компании Telegram на следующий день после задержания Дурова во Франции заверили, что соблюдают законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах. Мол, "абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой".

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