Пашиняну дали срок до 5 октября: в Ереване проходит антиправительственная акция протеста. Видео

В столице Армении Ереване 25 сентября состоялась очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие дали политику срок до 5 октября, чтоби оставить свою должность.

Об этом сообщили в Telegram-канале NEXTA Live. Митинги в понедельник проходили в разных районах Еревана, армяне блокировали улицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Народ Армении, который вышел на протесты, обвинил Пашиняна в предательстве армян Нагорного Карабаха и требует его отставки.

Видео дня

Накануне оппозиция в Армении объявила масштабную акцию неповиновения из-за решения Пашиняна по Нагорному Карабаху и пригрозила парализовать всю страну. Депутат оппозиционной партии "Аястан" Ишхан Сагателян призвал жителей страны "выйти на улицы и поднять уровень неповиновения, чтобы правительство стало на колени".

Как пишет армянская служба "Радио Свобода", масштабный митинг, как и планировалось, начался в 8 часов утра. Митингующие разделились на группы и ходили по улицам армянской столицы, переодически блокируя на них движение.

В одном из районов движение перекрыли с помощью мусорных баков, прохожих и водителей призывали присоединится к митингу.

В министерстве внутренних дел Армении заявили, что утром за неподчинение требованиям правоохранителей были задержаны 53 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, которая вылилась в самую большую с 2020 года эскалацию. В первый день погибли 32 человека, в том числе семь гражданских лиц, еще более 200 человек были ранены.

– 20 сентября так называемые власти Карабаха приняли предложение "миротворческой миссии" РФ и объявили о договоренности с Азербайджаном прекратить боевые действия.

– В обращении к нации Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе есть угроза этнических чисток. Он пообещал, что страна готова принять армянское население, но назвал ситуацию сложной.

Также он пожаловался на неэффективность Организации Договора о коллективной безопасности и российских "миротворцев".

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