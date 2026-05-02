В Киеве на парковке возле ТРЦ 'Республика' произошла стрельба. Все подробности и видео

В Голосеевском районе Киева в субботу, 2 мая, возле ТРЦ "Республика" произошла стрельба. Якобы между водителями на парковке произошел конфликт, в результате которого один из них сделал несколько выстрелов.

Видео дня

Об этом сообщили в соцсетях. Делом уже занялись правоохранители.

Что известно

"Мужчина устроил стрельбу возле ТРЦ "Республика", потому что другой водитель начал перестраиваться перед ним. Неравнодушные забрали оружие и задержали его", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как несколько человек задерживают мужчину, а рядом на асфальте лежит предмет, похожий на пистолет.

В полиции Киева нам подтвердили информации об инциденте, однако до подробностей. Все обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Предварительно установлено, что во время дорожного движения между водителями произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из пистолета. Пострадавших в результате этого события нет. Сейчас с обоими участниками общаются правоохранители, решается правовая квалификация события", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве в пятницу, 1 мая, на улице Мечты неизвестный сделал несколько выстрелов из авто в сторону женщины с ребенком. После этого нарушитель скрылся с места происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!