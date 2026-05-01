Брака с 14 лет не будет, но заставят отдать фамилию и 'мириться' с мужем: какие угрозы для женщин несет новый Гражданский кодекс

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла за основу законопроект № 15150, который полностью обновляет Гражданский и Семейный кодексы. Пока авторы документа уверяют, что это шаг к "европейским стандартам" и отказ от советского наследия, общество бьет тревогу. Накануне проект наделал много шума, ведь в нем предлагалось разрешить брак с 14 лет по решению суда в случае беременности девушки.

Из-за неоднозначного восприятия этого предложения в обществе норму все же исключили из законопроекта, а возраст заменили на 16 лет. Как пояснили в ВР, она не имела целью побудить к семейным отношениям с несовершеннолетними. Также не вводится и запрет на развод во время беременности и в течение года после родов. OBOZ.UA разбирался, какие угрозы несет новый Гражданский кодекс и почему возникла критика законопроекта.

Кроме брака с 14 лет, возмущение вызвали и другие пункты документа. Так, принудительное возвращение девичьей фамилии по решению суда и запрет на развод без "попыток примирения" уже успели назвать дискриминационными, ведь это напоминает "средневековье для женщин". Притесняются также и права представителей ЛГБТ-сообщества, ведь однополые пары не будут иметь возможности быть признанными семьей даже судом.

Авторство законопроекта принадлежит спикеру ВР Руслану Стефанчуку и группе депутатов. Законопроект поддержали 254 народных избранника, тогда как Инна Совсун и Наталья Пипа (обе из фракции "Голос") проголосовали против. В то же время воздержались пять представителей парламента.

Что получило наибольшую критику от общества

Несмотря на заявления правительства, что цель документа - приближение к европейским стандартам, многие украинцы считают его принятие "шагом назад". Так, в частности, одно из требований Европейского Союза – защита однополых пар, однако ГК его стирает. Кроме того, не защищает он и женщин. Ведь сохраняются нормы, которые позволяют:

затягивать развод через "примирение"

оценивать поведение женщины как "аморальное"

ограничивать доступ к алиментам

сужать репродуктивные права

удерживать женщину в браке из-за беременности

требовать от женщины денежную компенсацию за решение закончить отношения после помолвки

Также судьи могут принимать решения не по закону, а "по морали", ведь четких границ поведения, которое будут считать аморальным, не существует. Народный депутат Инна Совсун привела в пример некоторые нормы нового Гражданского кодекса, за который проголосовали в Раде.

Разводиться неэтично – нужно время на примирение

Согласно статье №1513, суд может принимать меры для примирения супругов, если это соответствует "добропорядочности". По мнению авторов документа, – это "совокупность моральных норм и принципов, стандартов этического поведения и общепризнанных в обществе представлений о надлежащем поведении, устоявшуюся в обществе".

Поэтому, если судья решит, что разводиться супругам неморально и неэтично – их будут "пробовать помирить", несмотря на то, что пара решила строить свою жизнь отдельно. Так, любое продолжение бракоразводного процесса будет не просто дополнительным временем, а повлечет за собой увеличение часов работы юристов и расходов на них.

Солидарная ответственность

Солидарная ответственность за "потребности семьи" не имеет четкого определения, поэтому под общий долг можно подвести что угодно – от тайных микрозаймов до расходов, о которых другой партнер даже не догадывался. Это, в частности, будет сказываться на женщинах игроманов или имеющих зависимости.

В то же время мужчина может просить освободить его от уплаты алиментов, если доход женщины выше. Без четкого ограничения это может быть прочитано как основание не платить алименты на ребенка. То есть если мама будет работать на нескольких работах и будет иметь, к примеру, доход в 30 тысяч грн, а папа занимается продажей автомобилей и не имеет официальных доходов, – то он может отказаться от помощи женщине на ребенка.

Без периода примирения развестись будет невозможно

Статья №1553 предусматривает, что если в браке есть дети, "принятие мер примирения" супругов – обязательно и "направлено на достижение между ними договоренности по вопросам родительской ответственности". То есть без периода примирения развестись будет невозможно, даже несмотря на то, что дети могут быть свидетелями ссор родителей и заложниками выяснений отношений.

"Не надо обманывать себя, утверждая, что если государство заставит родителей попробовать помириться – то детям станет лучше", – подчеркивает Совсун.

Вернуть девичью фамилию из-за "аморального поступка"

Если, по мнению бывшего мужа, жена вела себя "недостойно", после развода он может заставить ее вернуть девичью фамилию. Такое условие предусматривает статья №1516. Понятие "недостойно" включает в себя аморальный поступок и измену. По мнению Совсун, это решение абсурдное, ведь мужчины редко берут фамилию жены в браке.

"Приемлемая" дискриминация

В статье №1516 указано, что людей в Украине нельзя дискриминировать по следующим признакам: полу, возрасту, состоянию здоровья, расе, цвету кожи, стилю одежды, внешности, виду телосложения, особенностям строения тела, наличию признаков инвалидности, весу, росту, голосу, нарушению двигательных функций, манере поведения, политическим, религиозным или другим убеждениям, этническому, социальному происхождению, имущественному положению и тому подобное. Однако, как отмечает Совсун, если это необходимо для "защиты добропорядочности" – тогда можно. Она удивляется, когда любая дискриминация может стать приемлемой, ведь соответствует представлениям о добропорядочности.

"Авторы постоянно апеллируют к тому, что его писали лучшие юристы страны. Есть в этом аргументе одна проблема: жить по нему будут не только лучшие юристы, но и все граждане и гражданки Украины. И эти граждане и гражданки – давно вышли за пределы советских представлений о домострое, которые пытаются выдать за современные новейшие идеи в форме "доброзвичайності", – подчеркнула Совсун.

По ее словам, к новому Кодексу есть и другие замечания, которые следовало бы обсудить и исправить, однако парламент этого не сделал, приняв документ.

Отметим, пока что законопроект принят только в первом чтении. Впереди предстоит доработка норм с учетом правок и замечаний перед вторым чтением.

Документ подали как альтернативу предыдущему проекту №14394, который вызвал шквал критики в обществе. Целью реформы стал отказ от устаревших советских подходов и переход к современным европейским стандартам. Над проектом работали более 6 лет. В Гражданский кодекс, который действует сейчас, было внесено много изменений в различные статьи, однако системного обновления не было 23 года.

Ukraine Pride вместе с рядом других организаций заявили, что проект нового Гражданского кодекса не соответствует положениям Европейской конвенции по правам человека, практике Европейского Суда по правам человека и требованиям ЕС в рамках переговоров по соблюдению прав человека.

В то же время объединение Национального ЛГБТИ-консорциума считает, что законопроект предусматривает положения, которые имеют дискриминационный характер в отношении ЛГБТИК+ людей и не согласуются с обязательствами Украины в процессе евроинтеграции. В частности, однополые пары не будут иметь возможности быть признанными семьей даже судом.

Прокомментировала свою позицию и народный депутат Наталья Пипа. Она подтвердила, что принятые изменения являются откатом к Советскому Союзу. В частности, это касается вопроса изменения фамилии, а также времени "подумать", когда люди разводятся. В таком случае нужно нанимать медиатора, психолога или дополнительных юристов. Кроме того, усложняется ситуация при наличии детей.

Пипа отмечает, что проблемы возникают и в гражданском партнерстве, ведь нет норм регулирования. В частности, это касается случаев, когда есть дети от разных браков, а пара живет вместе.

"Это вопрос изменения фамилии, или то, когда люди разводятся, то им полгода дают, и это точно советская практика – времени на подумать, действительно ли они хотят развестись. А это значит, что надо или медиатора, или психолога, или дополнительных юристов. Если есть дети – этот процесс усложняется. Или, например, если люди живут, и это называется гражданское партнерство, муж и жена, но не заключили гражданского брака, нет норм также, как это регулируется, или, например, имеют детей от разных браков, а живут вместе. Какие права каждого тогда из детей?" – отмечает Пипа.

Она подчеркнула, что многие нормы напоминают Гражданский кодекс России. По ее мнению, законопроект нужно дорабатывать и вносить изменения или вообще его автор должен отозвать.

Что может изменить новый Гражданский кодекс

Принятие нового Гражданского кодекса в будущем будет предусматривать ряд существенных изменений. Поэтому личные права будут расширены, и в то же время акцент сделают на правах юридических лиц. Также будет вводиться принцип запрета противоречивого поведения и меняться подход к ответственности. В частности, защита прав будет возможна не только в случае нарушения, но и при наличии угрозы.

Законопроект также предусматривает расширение личных прав. Кроме того, обновляются правила имущественных отношений – закрепляется режим совместной собственности супругов и вводятся новые виды вещных прав.

Согласно изменениям, предлагается разрешить наследование не только традиционного имущества, но и цифрового, права на репарации и возможность составлять завещание в отношении репродуктивного биологического материала.

Документ также предусматривает, что дети от 6 лет официально будут иметь право самостоятельно рассчитываться банковскими карточками за мелкие покупки.

